تسهیلات جدید حساب ذخیره برای بخش معدن

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای حساب ذخیره ازی بنا به پیشنهاد شماره 95033/60 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند د ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه این مصوبه را از تصویب گذراند.

براساس بند الف این مصوبه، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی برای ماشین آلات متحرک بخش معدن (استخراجی و اکتشافی) با رعایت شرایط عدم وجود تعهدات قبلی یا بدهی های معوق یا مشکوک الاصل یا سررسید گذشته شرکت و یا سهامداران شرکت به سیستم بانکی و همچنین اخذ تضمین های کافی از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

در بند ب همین مصوبه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی آمده است: مصادیق موضوع بند الف پس از طرح و تصویب در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی قابل اجرا خواهد بود.

از شورای اقتصاد هم خبر می رسد این شورا پرداخت نامحدود تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای خرید ماشین آلات در بخش معدن را تصویب کرده است.

نرخ سود تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی 9 درصد درنظر گرفته شده است، ضمن اینکه دولت پذیرفته است که سه درصد یارانه به این موضوع به بانک صنعت و معدن اختصاص دهد.

در این میان، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن خبرداده است: نرخ سود تسهیلات بانکی برای تجهیز ایمنی معادن نیز 7 درصد تعیین شده است تا از این پس بخش خصوصی حضور جدی تری در این بخش داشته باشد.

محمدمسعود سمیعی نژاد همچنین از توافقنامه جدید بانک ملی، وزارت صنایع و معادن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای ارائه تسهیلات به بخش معدن با بهره 12 درصد خبر داده است.

وی گفته است: ارائه تسهیلات با ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به این بخش صورت می‌گیرد.

وی افزوده است: دولت برای حمایت از بخش معدن از محل کمک‌های فنی و اعتباری با کارمزد سه درصد برای امور اکتشاف به معدنکاران اختصاص داده است. همچنین براساس توافقنامه سه‌‌جانبه، به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم‌اکنون تسهیلات با بهره 9 درصد اعطا می‌شود.

به منظور توسعه بخش معدن کشور و تحقق سهم یک درصدی برداشت از مواد معدنی اکتشاف شده در کشور، میزان تولید در این بخش از 150 میلیون در سال 84 به 230 میلیون تن در سال 87 رسیده است. هدفگذاری کشور برای تولید مواد معدنی 500 میلیون تن در سال است.