روگذر پل خاقانی نیمه شعبان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالویی شهردار منطقه هشت با اعلام این خبر گفت: بزرگراه شهید باقری یکی از شریانهای اصلی شمالی-جنوبی شهر تهران در شرق تهران تامین کننده یکی از شاخه های اصلی شمالی-جنوبی رینگ داخلی ترافیکی کلانشهر تهران بزرگ است.

وی افزود: این بزرگراه از قسمت شمالی بزرگراه شهید بابایی آغاز و به بزرگراه شهید دوران (اسب دوانی) منتهی می شود.

شهردار منطقه هشت گفت: در قسمت شمالی بزرگراه حد فاصل بزرگراه شهید بابایی تا خیابان استقلال بخشی در حال مطالعه و بخشی در حال اجرا و در قسمت جنوبی آن حد فاصل میدان آشتیانی تا بزرگراه شهید دوران (اسبدوانی) در حال اجرا است و در آینده ای نزدیک این بخش به بهره برداری می رسد.

شادالویی افزود: در این فاز از پروژه پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری تا خیابان دماوند احداث می شود.

وی گفت: بزرگراه به جهت تقاطع با خیابان دماوند و اجرای تقاطع غیر همسطح به شدت اثرات مثبت در این مجموعه خواهد داشت، لذا با هدف حذف با سنگین ترافیکی و گره ترافیکی در تقاطع دماوند بار اتوبان باقری اقدام به طراحی و اجرای پروژه پل تقاطع غیر همسطح شد.

شادالویی افزود: با بهره برداری از این قسمت از بزرگراه امکان ادامه مسیر تا بزرگراه شهید دوران به صورت غیر همسطح فراهم شده است.

شهردار منطقه هشت اضافه کرد: با توجه به حجم بالای ترافیکی با احداث این پل تاثیرات بسیار زیادی در کاهش بار ترافیک، کاهش زمان سفر، صرفه جویی در سوخت، کاهش آلودگی هوا و... در محیط زیست خواهد داشت که نهایتا موجب جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی و طبیعی کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه پروژه مذکور از آذر 86 مراحل تنظیم قرارداد، تحویل زمین پروژه، تجهیز کارگاه و تغییر مسیر ترافیکی را آغاز کرده است، گفت: مدت اجرای پروژه 18 ماه است که با اجرای پل طبق مشخصات فنی تمامی کنارگذرها، دسترسی ها همراه با عملیات خاکی و جدول گذاری و اجرای آسفالت و نصب نیوجرسی ها در مسیر اصلی و اجرای پیاده روهای طرفین است.