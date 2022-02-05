معضل ترافیکی ۲۰ ساله خیابان دماوند با یک درصد هزینه رفع شد

فاطمه تنهایی در گفتگو با خبرنگار مهر از باز شدن گره ترافیکی تقاطع خیابان دماوند، گلشن دوست و نیروی هوایی پس از ۲۰ سال با اجرای یک درصد هزینه‌های پیش‌بینی شده خبر داد و گفت: با انجام این پروژه ابتکاری، علاوه بر کاهش ۹۹ درصدی در هزینه‌های اجرای پروژه، در زمان نیز صرفه‌جویی شده و سطح ایمنی تقاطع خیابان دماوند ارتقا و ظرفیت جریان‌های ترافیکی این محدوده از شرق پایتخت افزایش یافته است.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه تقاطع خیابان گلشن دوست از نظر ترافیکی بسیار عریض بود که بیش از ۲۰ سال شهروندان منطقه ۸ و محلات تسلیحات، زرکش و نارمک را با معضل ترافیکی مواجه کرده بود، عنوان کرد: گره ترافیکی ایجاد شده به دلیل پنج راهی بودن، فرم قرار گرفتن بازوهای شمالی و همچنین عرض غیر استاندارد تقاطع بود که به دلیل معارض‌هایی مانند کانال مسیل عبوری از زیر تقاطع، پوشانده‌شدن بخشی از این مسیل در منطقه ۱۳ و تبدیل آن به پاتوق محله بود که این موضوع باعث شد جهات حرکت خودروها در بازوهای شمالی این تقاطع غیرمتعارف شود.

وی افزود: پیش از این مقرر شده بود این معضل ترافیکی از طریق احداث یک تقاطع غیر همسطح و با برآورد حدود ۴۰۰ میلیارد تومان انجام شود که طی بررسی‌های مدیریت شهری منطقه ۸ در راهکاری ابتکاری از طریق اصلاح هندسی و به صورت هم‌سطح با هزینه‌ای حدود ۴ میلیارد تومان عملیاتی شد.

تنهایی تصریح کرد: با تلاش مدیریت شهری این پروژه ترافیکی با یک درصد هزینه پیش‌بینی شده انجام و علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، از معضلات اجتماعی خاصِ حواشی تقاطع‌های غیر همسطح پیشگیری شد و ارزش کاربری زمین‌های اطراف پروژه کاهش نیافت.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه با انجام این پروژه با راهکار ارائه شده علاوه بر باز شدن گره ترافیکی در مسیل گلشن دوست، نگهداشت از پروژه نیز با هزینه‌های کمتری همراه خواهد بود، اظهار کرد: در فاز دوم این روش ابتکاری علاوه بر نگاه به خود تقاطع، گستره مورد مطالعه نیز افزایش یافته و با ایجاد چند تغییر در شبکه ترافیکی محدوده و از طریق پوشش بخشی از مسیل گلشن دوست با اصلاح هندسی انجام شده سطح تقاطع را به یک دوم سطح فعلی کاهش خواهیم داد.

وی بیان کرد: با این اقدام ترافیکی بازوهای شمالی به هم نزدیک تر شده و سبب شد حرکت غیر متعارف در بازوهای شمالی برطرف و حرکت خودروها به حرکت متعارف تبدیل شود که با این اقدام تقاطع ضربدری در بالادست نیز به طور کامل مرتفع می‌شود.

در دوره پیشین مدیریت شهری در فاز اول مقرر شده بود که با اجرای تقاطع غیر همسطح روی خیابان دماوند این معضل ترافیکی حل شود که فاز یک آن نیز به تصویب رسید؛ اما برای فاز دو ابهاماتی مانند محل قرارگیری ایستگاه بی آرتی، معضلات اجتماعی محله و محدوده تقاطع‌های غیر همسطح وجود داشت و علاوه بر این، مدت زمانی قریب به ۲ سال و هزینه‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه پیش‌بینی شده بود که با این اقدام شهرداری منطقه ۸ این گره ترافیکی با ۹۹ درصد کاهش هزینه برطرف شد.