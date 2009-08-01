به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این آلبوم قرار است همزمان با دعای پاپ درروز 30 نوامبر منتشر شود.
پاپ را در این آلبوم موسیقی دسته سرایندگان گروه کر آکادمی فیلهارمونیک رم همراهی کرده است که صدای آنها در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان ضبط شده است.
برای ضبط این آلبوم از رادیو واتیکان که ضبط مراسم عشای ربانی، نیایشها و دعاهای پاپ را برعهده دارد مجوز گرفته شده است.
تاکنون درباره سود دهی این آلبوم ارقامی منتشر نشده است اما اعلام شده است که تمام عواید آن برای آموزش موسیقی به کودکان نیازمند و اقشار آسیب پذیر سراسر دنیا هزینه خواهد شد.
قرار است جزئیات این آلبوم در ماه سپتامبر اعلام شود.
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