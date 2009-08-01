یک شرکت ضبط سرودهای دینی بریتانیایی از پخش آلبومی از ترانه‌ها، سرودها و آوازهای دینی با صدای پاپ بندیکت شانزدهم به زبانهای لاتین، ایتالیایی پرتغالی، فرانسه و آلمانی خبر داد تا عواید آن برای کمک به کودکان نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.