  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

آلبومی از سرودهای دینی کاتولیک با صدای پاپ منتشر می‌شود

آلبومی از سرودهای دینی کاتولیک با صدای پاپ منتشر می‌شود

یک شرکت ضبط سرودهای دینی بریتانیایی از پخش آلبومی از ترانه‌ها، سرودها و آوازهای دینی با صدای پاپ بندیکت شانزدهم به زبانهای لاتین، ایتالیایی پرتغالی، فرانسه و آلمانی خبر داد تا عواید آن برای کمک به کودکان نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این آلبوم قرار است همزمان با دعای پاپ درروز 30 نوامبر منتشر شود.

پاپ را در این آلبوم موسیقی دسته سرایندگان گروه کر آکادمی  فیلهارمونیک رم همراهی کرده است که صدای آنها در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان ضبط شده است.

برای ضبط این آلبوم از رادیو واتیکان که ضبط مراسم عشای ربانی، نیایشها و دعاهای پاپ را برعهده دارد مجوز گرفته شده است.

تاکنون درباره سود دهی این آلبوم ارقامی منتشر نشده است اما اعلام شده است که تمام عواید آن برای آموزش موسیقی به کودکان نیازمند و اقشار آسیب پذیر سراسر دنیا هزینه خواهد شد.

قرار است جزئیات این آلبوم در ماه سپتامبر اعلام شود.

کد مطلب 921903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها