کدخدایی : از بازداشت خبرنگاران خوشحال نیستیم/ جابجایی ام از شورا شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی وی از تخلفات انتخاباتی و اظهارات محمد علی ابطحی یکی از متهمان به تاثیرگذاری در وقایع پس از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه احتمال تخلف تا سقف 2 میلیون رای امکان پذیر بوده است، گفت: با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنندگان در داخل یا خارج از کشور در قالب یک حوزه حاضر می شوند و رقم آرای اخذ شده بالا است امکان تقلب وجود ندارد.

وی افزود: درصورتی امکان تقلب درانتخابات وجود دارد که عوامل نفوذی در بین عوامل اجرایی عده ای به کار گرفته شوند که امری محال است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در انتخابات اخیر نیز بر اساس گمانه زنی ها و تخمین هایی که وجود دارد به هیچ عنوان امکان پذیر نبود وانجام نشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره موضع شورای نگهبان در برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت فعالیت دولتمردان در شورای نگهبان نیز گفت: بر اساس اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی بین شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی مصوبه مجمع رافع اختلاف است. در این مورد شورای نگهبان مثل سایر مصوبه ها به موضوع می نگرد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی در مدت زمان تعیین شده که شامل این مصوبه می شود تصمیم گیری می شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال ادغام برخی وزارتخانه ها که گفته می شود در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است تصریح کرد: در این مورد مصوبه ای به دست ما نرسیده است به همین دلیل نمی توانیم پیشاپیش اظهار نظر کنیم.

کدخدایی در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به روز خبرنگار از وی پرسید آیا احتمال عفو یا آزادی خبرنگاران بازداشت شده از وقایع اخیر وجود دارد گفت: این سئوال را باید از سخنگوی قوه قضائیه پرسید و به نظر می رسد شما مرا با ایشان اشتباه گرفته اید.

وی تاکید کرد: ما نیز از بازداشت خبرنگاران خوشحال نیستیم و امیدواریم کسانی که بیگناه بازداشت شده اند سریعا آزاد شوند و کسانی که مرتکب تخلف شده اند به جزای عمل خود برسند.

کدخدایی احتمال جابجایی اش از شورای نگهبان به قوه قضائیه را شایعه ای بیش ندانست و به خبرنگاران گفت: این موضوع را در حد شایعه باور کنید.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مشروعیت دادگاه متهمان حوادث اخیر که از نظر برخی مراجع زیر سئوال رفته است، گفت: آنچه که طبق مقررات انجام می شود قطعا درست است بنابراین باید بررسی شود که آیا این دادگاه ها طبق مقررات قانونی بوده است یا خیر؟

در پایان این جلسه به دلیل تقارن جلسه امروز با روز خبرنگار، خبرنگاران با حضور پشت تریبون در فضایی صمیمی مسائل مربوط به حوزه کاری خود را با سخنگوی شورای نگهبان در میان گذاشتند.

مباحث مربوط به حوزه کاری خبرنگاران و عکاسان، سختی شغل خبرنگاری و تنگناهای موجود دراین مسیر و نحوه تعامل با مراجع مختلف از مباحث مد نظر خبرنگاران بود.

کدخدایی در این نشست خبری قول مساعد داد تا برای حل این مشکلات تلاش کند.