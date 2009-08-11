کاهش آمار اعزام زائران به عتبات عالیات عراق از ماه رمضان

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به مشکلاتی که در عراق برای رسیدگی به وضعیت زائران و ارائه خدمات به آنان وجود دارد به همین دلیل از ابتدای ماه مبارک رمضان اعزام زائران به عتبات عالیات به یک سوم قبل کاهش پیدا می کند.

براساس آمار سازمان حج تا کنون روزانه 3 هزار نفر از مردم کشورمان از طریق مرزهای مختلف به عتبات عالیات اعزام می شدند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در ادامه تاکید کرد: کاهش ظرفیت اعزام زائران به عتبات تا زمانیکه مسئولان عراقی نسبت به ارائه خدمات بهتر به زائران اقدام نکنند، ادامه خواهد داشت.

اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرز مهران زائران برای عبور ساعتها معطل می شوند گفت: در فصل تابستان تعداد زیادی از عراقیها برای زیارت به ایران می آیند و همین امر باعث شده تردد زائران با مشکل مواجه شود.

به گفته معاون عتبات عالیات سازمان حج، هتلهای عراق نیز به بازسازی دارند و در شرایطی که تعداد زائران اعزامی کاهش پیدا می کند عراقیهامی توانند نسبت به بازسازی هتلها اقدام کنند.