نوجوانان ایتالیایی نگران وبگردی زیاد والدین خود هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون والدین نگران وقت گذرانی زیاد فرزندان خود در اینترنت بودند. اکنون سازمان حمایت از حقوق کودکان در ایتالیا با انجام یک نظرسنجی از 500 نوجوان بین 14 تا 17 سال دریافت که نوجوانان نیز می توانند در مورد والدین خود نگران این مسئله باشند.

این مصاحبه با هدف بررسی سطح کیفی روابط میان والدین و فرزندان در اوقات فراغت انجام شد. در این نظرسنجی 67 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که والدینشان به طور متوسط چهار ساعت در روز در مدت زمان استراحت خانه وبگردی می کنند. 56 درصد در پدران خود، 19 درصد در مادران خود و 25 درصد هم در پدر و هم در مادر خود استفاده مداوم از اینترنت را شناسایی کرده اند. 48 درصد از نوجوانان اظهار داشتند که والدین آنها رایانه شخصی مخصوص به خود را دارند.

33 درصد اظهار داشتند که والدین آنها اوقات خود را در شبکه های اجتماعی مثل اسکایپ و فیس بوک و در گردهماییهای مربوط به والدین می گذارنند. 15 درصد از آنها گفتند که والدینشان در بازیهای رایانه ای آنلاین شرکت می کنند.

در این خصوص رئیس سازمان حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: "در تمام این سالها ما به بررسی روابط میان ابزارهای ارتباط جمعی و نوجوانان مشغول بودیم اما به تازگی دریافتیم که در کنار مراقبت از کودکان باید مراقب والدین آنها هم باشیم. وقت گذرانی زیاد والدین در اینترنت به شدت ما را نگران می کند. در حقیقت والدین وظیفه مراقبت و تربیت نوجوانان را به عهده دارند و باید زمان آزاد خود را به این مهم اختصاص دهند."