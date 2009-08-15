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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۱

سومین جشنواره رسانه های دیجیتال در مهر ماه برگزار می شود

سومین جشنواره رسانه های دیجیتال در مهر ماه برگزار می شود

سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال از 8 تا 18مهر ماه سال جاری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال از 8 تا 18 مهرماه در 6 بخش اصلی و 8 بخش جنبی در محل مصلی تهران برگزار خواهد شد.

این جشنواره به منظور فرهنگ سازی و جریان سازی برای ایجاد و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه های دیجیتال، توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه و ابزارهای دیجیتال، حمایت از افراد، مراکز، موسسات، تشکل ها و شرکت های فعال در حوزه تولید آثار و محصولات دیجیتالی فرهنگی و هنری و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه صادرات نرم افزارهای رایانه ای برگزار می شود.

در این دوره از جشنواره آثار بخش هنرهای دیجیتال و بازیهای رایانه ای به شکل دستی دریافت می شود. در سایر بخشها نیز ثبت نام به شکل اینترنتی صورت می گیرد.

صاحبان سایتهای اینترنتی برای شرکت در جشنواره رسانه های دیجیتال ابتدا در سایت "سامان دهی" ثبت نام کنند و پس از دریافت گذر واژه با مراجعه به سایت www.dmf.ir می توانند برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند.

در بخش نرم افزار نیز علاقه مندان ابتدا با مراجعه به سایت www.softrag.ir و ثبت نرم افزار خود برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی خواهند کرد.

علاقه مندان برای شرکت تا پایان مردادماه فرصت تا آثار خود را ارائه دهند.

کد مطلب 929485

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