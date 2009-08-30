محمدحسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات تفضیلی گردشگری گیلان در قالب سه حوزه و هفت زون بزرگ گردشگری به اتمام رسیده است.

وی عنوان کرد: مطالعات مربوط به 71 منطقه نمونه گردشگری استان انجام شده و هم اکنون 150 بسته سرمایه گذاری برای ارائه به سرمایه گذاران تهیه شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان گیلان با اشاره به ثبت رودخانه سفید رود در فهرست آثار ملی کشور، اظهار داشت: این رودخانه بزرگ حوزه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ارزشمندی دارد.

وی در ادامه ضمن انتقاد از کاهش اعطای تسهیلات در مباحث گردشگری استان خاطرنشان کرد: شاخصه ورود گردشگران به مراکز اقامتی استان به 13 هزار نفر در سال 87 رسیده و ضریب اشغال تختها به 40.4 درصد افزایش یافته است.

مهدی پور خاطرنشان کرد: میزان انجام سفرهای گیلانگردی از سه هزار و 800 نفر در سال 84 به 9 هزار نفر در سال 87 رسیده و نیز تعداد روستاهای هدف گردشگری استان از 17 روستا به 32 روستا افزایش یافته است که تاکنون نیز 29 بنای تاریخی در استان مرمت و 19 بنای دیگر نیز در دست مرمت است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه اعتبارات این سازمان از 40 میلیارد ریال به 90 میلیارد ریال افزایش یافته اما این میزان اصلا کافی نیست.

رئیس میراث فرهنگی گیلان همچنین نداشتن اعتبارات فرهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی مختلف در موزه میراث روستایی گیلان را از مشکلات مهم عنوان کرد و ادامه داد: موزه میراث روستایی گیلان تنها یک روز در هفته پذیرای علاقمندان است.