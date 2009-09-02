محمد نیکبین در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نگارش این فیلمنامه‌ها تمام شده و به سیما‌فیلم تحویل داده شده است. هر فیلمنامه برای یک فیلم تلویزیونی نوشته شده که در قالب یک مجموعه است. در شرایط فعلی میلانی برای ساخت این فیلم‌ها برنامه‌ای ندارد و برای تولید آنها سیما فیلم تصمیم می‌گیرد.

وی درباره پروانه ساخت فیلم سینمایی "پرنسیپ" افزود: مدتی است برای پروانه ساخت این فیلم درخواست دادیم و همچنان منتظر دریافت آن هستیم تا تولید را شروع کنیم. نسخه دی وی دی "سوپر استار" به تازگی وارد نمایش خانگی شده و خوشبختانه با استقبال روبرو شده است.

پیش از این قرار بود میلانی مجموعه‌ای با عنوان "کلوپ یاران مثبت" در سیما فیلم بسازد، اما بنا بر صلاحدید این مرکز و با توجه به پتانسیل موجود در قصه‌ها،‌ از دل آن چند ‌فیلم تحت عنوان مجموعه ایدز بیرون آمده است. از فیلمنامه‌های این مجموعه می‌توان به "خنده تلخ"، "تهمت"، "قضاوت"، "پدر"و... اشاره کرد.

میلانی برای نگارش این فیلمنامه‌ها تحقیقات گسترده خود را زیر نظر دکتر مینو محرز ریاست مرکز تحقیقات ایدز و در کنار یک تیم تحقیقاتی انجام داده است. تهمینه میلانی فیلم‌های سینمایی "دیگه چه خبر؟"، "افسانه آه"، "واکنش پنجم"، "نیمه پنهان" و "دو زن" را در کارنامه دارد.