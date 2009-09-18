انقلاب اسلامی هزینه های سیاسی و نظامی اسرائیل را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی در خطبه های نماز جمعه قزوین با تشکر از حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: قبل از انقلاب آمریکا و اسرائیل برای تامبن منافع نامشروع خود هیچ هزینه ای در خاور میانه نداشتند و منطقه به راحتی تحت سلطه آنها بود و درآمدهای کلان نفتی به جیبشان سرازیرمی شد و در اوج امنیت بودند.

وی افزود: اسرائیل در آن زمان به آبهای خلیج فارس می اندیشید، در جنگ شش روه صحرای سینا را فتح کرد و بر جنوب لبنان مسلط شد و در هیچ مذاکره ای با نمایندگان فتح حاضر نشد اما با وقوع انقلاب اسلامی و گسترش جبهه رویارویی با نظام سلطه هزینه های اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافت و امروز از مقابله با حزب الله نیز عاجز شده است.

امام جمعه موقت قزوین روز قدس را نماد گسترش مبارزه با آمریکا و صهیونیسم دانست و اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به عنوان پرچمدار جبهه مبارزه با استکبار و اسرائیل در جهان مطرح است و امیدواریم با وحدت مسلمانان وتقویت این جبهه آخرین رمقها از رژیم اسرائیل گرفته شود.

ابوترابی رهبری را موجب عزت وعظمت نظام اسلامی خواند و یادآورشد: همه مردم باید پرچم رهبری و زعامت را ملاک خود قرار دهند و مبادا عده ای از روی هوی و هوس این جاگاه را نادیده بگیرند و به ارکان نظام ضربه بزنند.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی مرهون رهبری صالح و نعمت ارزشمند ملتی هوشیار و وفادار است و باید در شرایط کنونی نیز وحدت و انسجام خودرا تحت زعامت مقام معظم رهبری حفظ کنیم تا نظام و انقلاب از توطئه ها مصون بماند.

ابوترابی گفت: ماه رمضان ماه سلطه عقل بر هوی وهوس است و آنچه امام را ماندگار کرد توجه به زیرساختهای عقلی و توحیدی بود و امروز نیز هر فرد و مسئولی در هر مقامی که هست نباید به این زیرساختها ضربه بزند لذا باید مراقب رفتار و گفتار خود باشیم تا درمسیر تزلزل ارکان نظام حرکت نکنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اصلی نظام اسلامی تصریح کرد: کاهش فقر اقتصادی از اهداف کلیدی نظام اسلامی است وبرای تحقق این هدف همه مدیران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور باید بسیج شوند تا زمینه تامین رفاه عمومی در کشور فراهم شود.

امام جمعه موقت قزوین همچنین گفت: نمازریشه همه زیبائیها و خوبیهاست وبا توجه به آن می توانیم به یک جامعه ایده آل برسیم.