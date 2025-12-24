جنگ بازها و کبوترها؛ طرح صلح اوکراین، کاخ سفید را دوقطبی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «ان‌بی‌سی‌نیوز» در گزارشی نوشت: شکاف بین مقامات ارشد کاخ سفید بر سر بهترین سیاست برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش یافته است.

براساس این گزارش، جناح «بازها» به رهبری پیت هگست وزیر جنگ و استیو ویتکاف فرستاده ویژه که مذاکرات با روسیه را هدایت می‌کند، معتقدند که اوکراین هرگز نخواهد توانست پنج قلمرو تحت کنترل روسیه را تصرف کند و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، باید آنها را به روسیه واگذار کند. اخیراً جرد کوشنر داماد ترامپ و نماینده شخصی او در مذاکرات، به ویتکاف پیوسته و او نیز از این موضع حمایت می‌کند.

در مقابل، جناح «کبوترها» به رهبری مارکو روبیو وزیر امور خارجه دیدگاهی نرم‌تر دارند و از موضع کشورهای اروپایی حمایت می‌کنند که عقب‌نشینی روسیه از برخی مناطق در شرق اوکراین را خواهان است. تنش‌ها میان بازها و کبوترها پس از شکست نشست میامی در ۲۰ تا ۲۱ دسامبر آشکار شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ویتکاف بدون اطلاع یا تأیید روبیو، جلسات و ابتکارات دیپلماتیک غیررسمی برگزار کرده است.

ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: جنگ قدرت بین اعضای تیم ترامپ برای تعیین رویکرد آمریکا در قبال جنگ اوکراین تشدید شده است. این رسانه غربی، بی تجربگی ویتکاف در حوزه دیپلماسی را مورد انتقاد کبوترها دانست و نوشت: ویتکاف به عنوان یک تاجر املاک به دلیل سبک دیپلماتیک غیرمتعارف و فقدان تجربه رسمی دیپلماتیک مورد انتقاد قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: اینکه ویتکاف بدون مشارکت یا تأیید روبیو، جلسات و ابتکارات دیپلماتیک غیررسمی ترتیب داده است یکی از موارد اختلافی است. براساس گزارش بیش از ۱۲ مقام فعلی و سابق آمریکایی و اروپایی، یک جنگ قدرت فزاینده در تیم ترامپ برای شکل دادن به مسیر دیپلماسی آمریکا در قبال صلح اوکراین شکل گرفته است.

یک مقام ارشد دولت ترامپ به ان‌بی‌سی گفته است: کاملاً مشخص است که روبیو از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است. او باید کسی باشد که همه این کارها را هدایت می کند. براساس این گزارش، مسأله مشابهی در طرف روسیه نیز رخ داده است و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه باتجربه روسیه نیز از مذاکرات کنار گذاشته شده است. ان‌بی‌سی‌نیوز مدعی شد که لاوروف نیز تلاش کرده کریل دیمیتریف مذاکره کننده ارشد روسیه را از فرایند مذاکرات خارج کند.

ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: نه ویتکاف و نه دیمیتریف دیپلمات حرفه‌ای نیستند؛ هر دو بازرگان هستند و در طول سال جاری، همزمان با مذاکرات صلح، در حال مذاکره برای قراردادهای تجاری بوده‌اند. این رسانه غربی افزود: تنش‌ها در بالاترین سطح، دست‌کم از آوریل ۲۰۲۵ در حال افزایش است. زمانی که روبیو قرار بود با مقامات فرانسوی در پاریس درباره اوکراین دیدار کند، متوجه شد که وزارت خارجه فرانسه از قبل جلسه جداگانه‌ای با ویتکاف برنامه‌ریزی کرده است. مقامات فرانسوی

ظاهراً به روبیو پیشنهاد کردند که می‌تواند در جلسه‌ای که شخصاً توسط ویتکاف ترتیب داده شده، شرکت کند و او در نهایت به این گفت‌وگوها پیوست. ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: رقابت در نوامبر شدت گرفت، زمانی که ویتکاف، سلسله‌ای از جلسات محرمانه با مقامات اوکراینی، از جمله در ژنو، برگزار کرد. روبیو تنها پس از اینکه نمایندگان اوکراینی مستقیماً از نمایندگان او درباره این مذاکرات پرسیدند، از آنها مطلع شد.

براساس این گزارش، رویکرد ویتکاف که به‌طور گسترده‌ای به عنوان رویکردی تجاری و هماهنگ با تمایلات عمومی ترامپ نسبت به روسیه دیده می‌شود با رویکرد مقامات وزارت خارجه آمریکا در تضاد است. اختلافات به‌ویژه بر سر تماس‌های او با مسکو و موضع کلی او درباره روابط آمریکا و روسیه متمرکز است.

ان‌بی‌سی‌نیوز به نقل از یک منبع نوشت: برخی در دولت ترامپ درباره مناسب بودن پرواز ویتکاف با جت خصوصی خود به مسکو، به ویژه با توجه به نبود سیستم‌های ارتباطی امن، ابراز نگرانی کرده اند. براساس این گزارش، در ماه مه، با توجه به نگرانی‌های فزاینده، هم وزارت خارجه آمریکا و هم تیم انتقالی ترامپ، فعالیت‌های ویتکاف، از جمله استفاده از هواپیمای خصوصی و نبود سیستم‌های ارتباطی دولتی امن در هواپیما را بازبینی کردند. یک مقام آمریکایی با اطلاع مستقیم از موضوع گفت: هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد که ویتکاف به طور مداوم از سیستم‌های ارتباطی امن دولتی استفاده نمی‌کند.

ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: با وجود این اختلافات، کاخ سفید، روبیو و ویتکاف در ظاهر، اینطور وانمود کرده اند که با هم متحد هستند. مقامات آمریکایی تاکید کرده اند که هم وزیر امور خارجه و هم فرستاده ویژه با هم کار می‌کنند تا راه‌حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ اوکراین فراهم شود.

این رسانه آمریکایی به اظهارات ماه نوامبر ترامپ درباره اینکه دولت آمریکا درباره نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین، دو قطبی شده است، اشاره کرد و نوشت: روبیو در آن زمان، این ایده را «اخبار جعلی» خواند، اما گزارش ان‌بی‌سی نشان می‌دهد که اختلافات عمیقی در پشت پرده وجود دارد.

ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: پس از آنکه تیم ترامپ، طرح صلح اصلی ۲۸ بندی (28PPP)، معروف به طرح ویتکاف–دیمیتریف را مطرح کرد، روبیو با برگزاری اجلاس ژنو در ۲۳ نوامبر که اتحادیه اروپا و اوکراین نسخه خود از طرح را ارائه دادند و کرملین آن را رد کرد، این پیشنهاد را تضعیف کرد.