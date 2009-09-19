فعالیت 2500 اتوبوس برای جابجایی نمازگزاران عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، 2500 دستگاه اتوبوس در روز عید فطر از میدان رسالت - چهارراه اشراق - فلکه دوم تهران پارس - میدان امام حسین (ع) - میدان سپاه - میدان شهید کلاهدوز- میدان بهارستان- میدان امامت - دماوند - چهارراه تهران پارس- پایانه مترو علم و صنعت- میدان 13 آبان پیروزی- حکیمیه- میدان خراسان- میدان شوش- افسریه- پایانه خاوران- میدان قیام- میدان شهدا- میدان راه آهن- ابوذر- آذری- میدان جلیلی- بازار دوم نازی آباد- پارک شهر- میدان محمدیه- خانی آباد- جوادیه- پایانه شهید سروری- شهرک ولیعصر «عج ا...»- یافت آباد- پایانه آزادی- خلیج فارس- میدان صنعت- میدان صادقیه- میدان چمهوری اسلامی- سعادت آباد- میدان شهرری- فلکه دوم دولت آباد- شهید غیبی- خزانه بخارایی- شهرک اکباتان- تهرانسر- شهرک شهید باقری- هوانیروز- کن- دهکده المپیک – شهران- جنت آباد- پونک- میدان تجریش- درکه- ولنجک- سوهانک- اختیاریه- قدس- لویزان- چیذر- نیاوران- دارآباد- جماران- شهرک شهید محلاتی و دانشگاه الزهرا «س» تا محل دانشگاه تهران اقدام به جابه جایی و خدمات رسانی به شهروندان خواهند کرد.

اتوبوس های واحد گشت این شرکت نیز از ایستگاه های مترو هفتم تیر- آیت ا... طالقانی- حر و دروازه دولت در مسیر های به شرح ذیل مبادرت به جابجایی شهروندان محترم تهرانی به سمت محل برگزاری نماز عید فطر خواهند نمود:

مسیر 1: میدان هفتم تیر- بلوار کریمخان زند- میدان ولیعصر«عج ا...»- بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- میدان فلسطین. مسیر 2: تقاطع آیت ا... طالقانی- خیابان شریعتی- میدان فلسطین. مسیر 3: دروازه دولت- میدان انقلاب اسلامی.مسیر 4: میدان حر- میدان انقلاب اسلامی.

همچنین خطوط 2 و 3 سامانه اتوبوس های تندرو، سامانه اتوبوس های برقی، اتوبوس های ریالی و ناوگان مینی بوسرانی تحت نظارت شرکت واحد با حداکثر ظرفیت خود در مسیر های مربوطه به شهروندان محترم خدمت رسانی خواهند نمود.

پس از پایان مراسم، شهروندان توسط اتوبوس های این شرکت به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.