شورای شهر تهران فردا جلسه علنی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه آقای دکتر عندلیب رئیس نهاد مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری در خصوص اجرای مصوبه «مجوز تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری» گزارشی ارائه خواهد کرد.

همچنین طرح «ارائه دستورالعمل و تعیین ضوابط اجرایی نحوه اجرای پروژه های عمرانی و نحوه واگذاری آنها به پیمانکاران» بررسی می شود.

لایحه «تامین اعتبار مالی به منظور تقدم اجرای مصوب مربوط به همترازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران شهرداری تهران در سال 1381 نسبت به مصوبه افزایش 12 درصدی همان سال» نیز در این جلسه بررسی خواهد شد.

بررسی طرح «تعیین حسابرس جهت انجام عملیات حسابرسی سال 1388 شهرداری تهران و کلیه واحدها، سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه آن» و نیز بررسی لایحه «ساماندهی واگذار اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری تهران به سایر اشخاص» از دیگر دستورات جلسه آتی شورای شهر خواهد بود.

بر این اساس، لایحه «سرای محله» و لایحه «اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» نیز در دویست و بیست و یکمین جلسه شورا بررسی خواهد شد.