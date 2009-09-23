ارسال 145 اثر به دبیرخانه همایش ملی نماز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به‌ منظور توسعه و ترویج فرهنگ نماز و همچنین در راستای اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بررسی ابعاد فرهنگی و هنری نماز و ارتباط متقابل هنر و هنرمند با نماز و نیایش نخستین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آینه فرهنگ و هنر از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد با همکاری ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خراسان جنوبی برگزار می‌ شود.

وی اظهار داشت: این همایش با موضوعاتی شامل نماز در شعر و ادبیات فارسی، جایگاه نماز در فرهنگ عمومی، نقش نماز در شکوفایی هنرهای تجسمی و معماری، جلوه‌های نماز در فضاسازی خانه ‌های ایرانی، نقش نماز در نمای عمومی شهر اسلامی، تجلی نماز در فرش ایرانی و آسیب ‌شناسی فرهنگ نماز از منظر معماری و شهرسازی جدید برگزار می شود.

وی بررسی وجوه کارآمدی هنر هفتم در ترویج فرهنگ نماز در جامعه و همچنین عناصر هنری و ارزشهای معنوی در معماری مساجد، آسیب‌ شناسی هنر دینی در مساجد و اماکن مذهبی، جلوه‌های زیبایی‌شناختی نماز در قرآن و احادیث، خط و رنگ در معماری مساجد، جلوه‌های نماز در هنر خوشنویسی، اذان، زیبایی‌ها و معانی و فرهنگ نماز در رسانه‌ های گروهی را از دیگر موضوعات این همایش برشمرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: تاکنون 145 اثر از 139 شرکت‌ کننده از 25 استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از میان این آثار 43 اثر از استان خراسان جنوبی برای شرکت در همایش دریافت شده است.

مطهری ‌فر با بیان اینکه از میان شرکت ‌کنندگان در این همایش پس از داوری آثار به پنج نفر به عنوان برگزیده جوایز ارزنده ‌ای اهدا می ‌شود، خاطرنشان کرد: نتایج داوری تا پنجم مهرماه سال جاری اعلام و همایش نیز 19 مهرماه در محل مجتمع فرهنگی و هنری علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار می‌ شود.