عضو جدید فیس بوک یک گوریل است!

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از گوریلهای در حال انقراض اوگاندایی با هدف جذب سرمایه برای حفاظت از این گونه های جانوری در حال انقراض به عضویت شبکه اجتماعی فیس بوک در خواهد آمد. این برنامه توسط مقامات حیات وحش اوگاندا طرح ریزی شده است.

در حال حاضر در حدود 340 گوریل کوهستانی - نیمی از 740 گوریل باقی مانده در کل جهان - در پارک جنگلی در اگاندا ساکن هستند و 40 گوریل دیگر در بخشی دیگر از این کشور اقامت دارند.

با وجود اندازه بزرگ (گوریل نر در این گونه از جانداران 2.1 متر قد و 180 کیلوگرم وزن دارد) این جانداران به شدت توسط شکارچیان، کشاورزان و هیزم شکنان مورد تهدید قرار دارند و نسل آنها با سرعتی بالا رو به انقراض گذاشته است. مقامات حیات وحش در اوگاندا امیدوارند طرفداران زیادی در ازای پرداخت یک دلار کمک به این گونه در حال انقراض در شبکه فیس بوک، توئیتر یا مای اسپیس به این گوریل بپیوندند.

سرمایه جمع آوری شده در نهایت برای استخدام محافظان بیشتر برای نگهداری از گوریلها و حفاظت از محیط زندگی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در مقابل کسانی که گوریل را به دوستی پذیرفته باشند اطلاعات متنوع و متفاوتی را از این جانداران دریافت خواهند کرد.

به گفته مقامات حیات وحش اوگاندا اجرای این طرح می تواند تعداد گردشگرانی را که سالانه برای ملاقات گوریلها به این کشور سفر می کنند را نیز افزایش دهد.



بر اساس گزارش AP، سالانه 10 هزار و 500 توریست برای دیدن گوریلها به اوگاندا سفر می کنند و با پرداخت ورودی 500 دلاری سرمایه ای قابل توجه را برای حفاظت از این جانداران بزرگ فراهم می کنند.