یک میلیون فرانسوی به تماشای نماینده فرانسه در اسکار 2010 نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد فیلم سینمایی "یک پیشگو" به کارگردانی ژاک اودیار که از 26 اوت در 280 سینمای فرانسه به نمایش عمومی درآمده، پس از گذشت پنج هفته همچنان در 358 سالن این کشور روی پرده است و توانسته در این مدت شش میلیون یورو بفروشد.

این در حالی است که زمان 155 دقیقه‌ای فیلم باعث می‌شود تعداد نمایش‌های آن در یک روز کمتر از حد معمول باشد. "یک پیشگو" از هشتم اکتبر در روسیه، از 30 اکتبر در ایتالیا، از 15 ژانویه 2010 در بریتانیا، از چهارم فوریه در هلند، از 12 فوریه در ایالات متحده آمریکا و از 19 فوریه در اسپانیا به نمایش عمومی درمی‌آید.

تازه‌ترین تجربه کارگردانی اودیار در جشنواره فیلم کن امسال جدیترین گزینه برای دریافت نخل طلایی بهترین فیلم بود که در نهایت این رقابت را به "روبان سفید" میشائیل هانکه واگذار و خود به جایزه بزرگ هیئت داوران بسنده کرد. "یک پیشگو" نماینده فرانسه در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان در هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار خواهد بود.

تریلر جاسوسی "بدرود" به کارگردانی کریستین کاریون با بازی‌های درخشان امیر کوشتوریتسا و گیومه کانه در نخستین هفته نمایش در 457 سینمای فرانسه 260 هزار تماشاگر داشت و "یکی برای مسیر" فیلیپ گودو در هفت روز اول نمایش در 201 سینما توانست 120 هزار را به سالن‌های تاریک بکشاند. فیلم درباره یک روزنامه‌نگار است که می‌خواهد اعتیاد خود را ترک کند.

در همین حال، کمدی "نیولی مادر او!" به کارگردانی گابریل ژولین ـ لافریر در هفتمین هفته اکران همچنان به عملکرد خوب خود در گیشه ادامه می‌دهد و چهارمین فیلم پرفروش هفته است. این فیلم پنج میلیون یورویی تا امروز بیش از 2.13 میلیون نفر تماشاگر داشته و حدود 12.5 میلیون دلار فروخته است. "نیولی مادر او!" در 469 سینما روی پرده است.

در نهایت هم "استخر ماهی" آندریا آرنولد فیلمساز بریتانیایی بهترین فیلم غیر فرانسوی به نمایش درآمده در سینماهای فرانسه است که توانسته 102 هزار نفر را به سالن‌های تاریک بکشاند. این فیلم در دومین هفته اکران همچنان در 124 سینما به نمایش خود ادامه می‌دهد. "استخر ماهی"‌ در جشنواره فیلم کن 2009 برنده جایزه هیئت داوران شد.