به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قرار است این تابوت چوبی را که دربرگیرنده باقیمانده جسد سنت تریس از لسیو است را در وست مینیستر به نمایش عموم گذاشته شود.

این تابوت دربرگیرنده استخوانهای این قدیس فرانسوی است که کاتولیکها را در مناطق بسیاری که به نمایش گذاشته شده به خود جلب کرده است.

کلیسای جامع وست مینیستر اعلام کرده است که 100 هزار شمع و 50 هزار گل رز صورتی سفارش داده است تا پاسخگوی نیاز 2 هزار زائری که از نخستین ساعات نمایش عمومی آغاز شده باشد.

این راهبه که به "گل کوچک مسیح" شهرت داشت در 15 سالگی فعالیت به عنوان راهبه را آغاز کرد و در 24 سالگی در سال 1897 بر اثر سل درگذشت.

انتشار شرح حال خودنوشت سنت تریس با عنوان " داستان نفس" وی را به شهرت جهانی رساند و کلیسای کاتولیک در سال 1925 وی را به عنوان قدیس معرفی کرد.

برخی از گروهها چون بیماران مبتلا به ایدز وی را قدیس حامی خود معرفی می کنند.

باقیمانده جسد وی از سوی اسقف کمکی کلیسای جامع وست مینیستر پیش از آغاز نمایش عمومی تقدیس کرد و مقامات کلیسای کاتولیک امیدوارند که به نمایش گذاشتن این تابوت بتواند انگیزه بخش کاتولیکها باشد و حس تعهد آنها را به کلیسا بیشتر کند این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران از خالی ماندن کلیساها در غرب خبرداده و بسیاری از ابتکار عملهای مقامات کلیسای برای جذب مسیحیان به کلیسا ناکار آمد واقع شده است. از این رو عده ای نیز با برگزاری این نمایشگاههای قدیمی امیدوارند بتوانند جمعیت غایب کلیسا را بازگردانند.

آثار باقیمانده از جسد سنت تریس از سال 1997 در 47 کشور جهان چون برزیل، روسیه قزاقستان، آمریکا، ایرلند و لبنان به نمایش گذاشته شده است.