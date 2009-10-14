نگاه مردم به دستگاه قضائی باید عوض شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله محسنی گرکانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که روز گذشته با حضور دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفرصادق(ع) و با اشاره به اهمیت منصب قضا وقضاوت اظهارداشت:‌ منصب قضاوت از سوی پروردگار به بندگان خاص و نخبه خودش تفویض شده که در درجه اول انبیاء هستند و از سوی انبیاء نیز به امامان معصوم(ع) واگذار شده است. در زمان غیبت، حضرت بقیه الله این امر را به مجتهدین عادل و کسانی که واجد فقاهت و عدالت لازم برای این امر باشند تفویض نموده اند که در حال حاضر ولی امر مسلمین جهت عهده دار این منصب است.

وی با اشاره به اهمیت قضاوت عادلانه افزود: امنیت دارای دو رکن است یک زیرساخت دارد که به عهده دستگاه قضائی است و رو ساخت آن به عهده نیروی انتظامی است.

آیت الله گرکانی ادامه داد: اگر سازمان قضائی کشور با آسیبهای فرهنگی مواجه شود خسارت عظیمی بر مردم وارد می شود که جبران ناپذیر است و امنیت در جامعه به هرج و مرج تبدیل می شود. نگاه مردم به دستگاه قضائی کشور باید عوض شود. تنها قوه قضائیه است که فصل الخطاب است و امنیت جامعه به دست قضات است اگر خلاء ای در امنیت جامه پیدا شود شیرازه اجتماع از هم گسسته می شود.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از افرادی که به سیاه نمایی چهره دستگاه قضائی می پردازند، گفت: اخبار و شایعات زشت و نادرستی که اخلالگران و اغتشاشگران و اراذل و اشرار از دستگاه قضائی در جامعه پخش می کنند چهره دادگستری را در جامعه مخدوش می کند.

وی با اشاره به بیانات ریاست محترم قوه قضائیه افزودند: هزینه ای که دستگاه قضائی باید بپردازد همین تهمت هایی است که به دادگستری می زنند که رئیس قوه قضائیه نیز فرموده اند.

آیت الله گرکانی گفت: امینت جامعه در گرو قضاوت قضات است و مردم و مسئولین و هیئت دولت و قوه مقننه باید بدانند امنیتی که در جامعه وجود دارد مرهون احکامی است که قضات صادر می کنند و قربانیان زیادی که دستگاه قضائی می دهد به خاطر احکام حقی است که صادر می شود.