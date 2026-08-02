به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در واکنش به مواضع اخیر برخی سلبریتیها و چهرههای فرهنگی، از جمله نادره رضایی(معاون سابق وزیر ارشاد)، درباره برخورد با بانیان و مسببان جنگ و کودتا، با انتشار پیامی تأکید کرد: زبانهایی که در برابر جنایات دشمن لکنت داشتند، امروز برای تطهیر قاتلان و کودتاچیان باز شدهاند.
وی همچنین با انتقاد از افرادی که به گفته او با اعطای میدان، منصب و اعتبار، زمینه اثرگذاری این چهرهها را فراهم کردهاند، تصریح کرد: زخم اصلی را از آنهایی میخوریم که به این جماعت میدان، منصب و اعتبار دادهاند.
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