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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

انتقاد تند حجت‌الاسلام قمی از معاون سابق وزیر ارشاد

انتقاد تند حجت‌الاسلام قمی از معاون سابق وزیر ارشاد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: زخم اصلی را از کسانی می‌خوریم که به حامیان قاتلان و کودتاچیان میدان داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در واکنش به مواضع اخیر برخی سلبریتی‌ها و چهره‌های فرهنگی، از جمله نادره رضایی(معاون سابق وزیر ارشاد)، درباره برخورد با بانیان و مسببان جنگ و کودتا، با انتشار پیامی تأکید کرد: زبان‌هایی که در برابر جنایات دشمن لکنت داشتند، امروز برای تطهیر قاتلان و کودتاچیان باز شده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از افرادی که به گفته او با اعطای میدان، منصب و اعتبار، زمینه اثرگذاری این چهره‌ها را فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: زخم اصلی را از آن‌هایی می‌خوریم که به این جماعت میدان، منصب و اعتبار داده‌اند.

کد مطلب 6906179
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • فضل IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
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      آفرین بر شیخ دانا

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