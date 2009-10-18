حیوانات مدل عکس می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایده این اقدام را اریک ایزاله بنیانگذار انجمن "زندگی روی سفیدی" ارائه کرده است. این عکاس بلژیکی که سرپرستی یک تیم پنج نفره از عکاسان حرفه ای را به عهده دارد از 482 گونه از حیوانات به عنوان مدل عکس استفاده کرد و از این حیوانات در یک زمینه سفید عکس گرفت.

در این عکسها چشم تمام حیوانات کاملا باز و واضح است و هیچ درخت، باغ و هیچ طبیعتی به غیر از خود حیوان دیده نمی شود.

هدف از تهیه این عکسها، جاودانه کردن این حیوانات است. هیچ یک از این عکسها که تعداد آنها برابر 9 هزار و 862 است دستکاری نشده اند و حیوانات واقعا در یک زمینه سفید در یک آتلیه عکس ایستاده اند.

این تیم برای جستجو و انتخاب این حیوانات به دور دنیا سفر کرده اند و از باغ وحشها و پارکهای حفاظت شده این حیوانات را برگزیده و برای تهیه این عکسهای دیدنی به آتلیه خود آورده اند.

براساس گزارش میرور، این عکاس بلژیکی که به همراه خانواده خود و ارتشی متشکل از سگها، گربه ها، موش خرماها و طوطی ها در بروکسل زندگی می کند در این خصوص اظهار داشت برای تهیه هر عکس روزها و حتی هفته ها وقت صرف می شد تا حیوان وحشی را برای عکس گرفتن آماده شود.

این انجمن قسمتی از درآمد حاصل از فروش این عکسها را به سازمانهای حمایت از حیوانات در معرض خطر انقراض اهدا کرده است.