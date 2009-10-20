7 کشته در انفجارهای اسلام آباد/ ورود 1500 شورشی از افغانستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی دو انفجار مهیب در یک دانشگاه اسلامی واقع در پایتخت پاکستان دست کم 7 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. مقامهای دولت پاکستان اعلام کردند این انفجارها در ساختمان یک دانشگاه اسلامی در شرق اسلام آباد روی داده است.

بر این اساس، عاملان این حملات انتحاری نیز در بین کشته شدگان هستند. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت در حمله نخست امروز یک ساختمان دانشگاه مذکور به کلی ویران شده و دقایقی پس از آن نیز بمب دیگری در این دانشگاه منفجر شده است.

از سوی دیگر شبکه خبری الجزیره اعلام کرد صدها نفر از نیروهای طالبان افغانستان از مرزهای این کشور عبور کرده و به کمک طالبان پاکستان شتافته اند. بر این اساس بیش از هزار و 500 نیروی شورشی برای کمک به طالبان پاکستان راهی وزیرستان شده اند.

به گفته این شبکه خبری این افراد به منظور مقابله با عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان و کمک به شورشیان وارد خاک این کشور شده اند. پیش از این دولت پاکستان اعلام کرده بود بیش از 12 هزار نیروی آموزش دیده القاعده برای طالبان در منطقه وزیرستان می جنگند.

روز گذشته "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در دیدار با ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا بر ضرورت همکاری اسلام آباد و واشنگتن در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. وی در این دیدار که در اسلام آباد انجام شد، همکاری متقابل آمریکا در زمینه های مختلف جنگ با تروریسم در کشورش را خواستار شد.