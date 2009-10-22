"موش جادویی" اپل مفهوم اشاره را درک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اپل به تازگی جدیدترین تجهیزات رایانه ای خود را با معرفی iMac جدید و ماوسی لمسی ارائه کرده است. اپل این محصولات جدید را با امید به حفظ موفقیت مالی خود طی سه ماهه اخیر ارائه کرده است. این شرکت با وجود بحران اقتصادی موجود از نظر مالی به رشد قابل توجهی دست یافته است به طوری که روز دوشنبه گزارش کرد سود خالص اپل نسبت به سال گذشته 47 درصد صعود کرده است.

iMacهای جدید از نمایشگر بزرگتر، 21 و 27 اینچی برخوردار بوده و پردازشگر آنها نسبت به مدلهای قدیمی بسیار سریعتر و مناسب پروژه های گرافیکی است.

ماوس جادویی نامی است که اپل بر روی ماوس بی سیم جدید خود گذاشته است. این ابزار 69 دلاری به کاربران این امکان را خواهد داد تا بدون نیاز به کلیدهای رایج بر روی ماوس، با ایجاد فشار، ضربه، و دیگر اشاره ها که معمولا در کنترل آی- فونها مورد استفاده قرار می گیرند، آنچه را بر روی نمایشگر می بینند کنترل کنند.

بر اساس گزارش سی بی سی، مدیر عملیاتی اپل، تیم کوک می گوید پس از چندین ماه استفاده از ماوس جدید، نشستن پشت رایانه و استفاده از ماوسهای قدیمی معمول حس ناخوشایندی به انسان می دهد که تنها با دور انداختن ماوسهای قدیمی می توان آن را رفع کرد.