جداسازی معاونت "حقوقی" و "پارلمانی" رئیس جمهور منتفی شد

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معرفی 3 وزیر باقیمانده وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و رفاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته آینده تعطیلات مجلس را شاهد خواهیم بود و نمایندگان برای سرکشی از حوزه های انتخابیه به استانها و شهرستانهای خود عزیمت می کنند، امروز علیرغم اینکه قرار بود 3 وزیر باقیمانده معرفی شوند از معرفی وزیران پیشنهادی خودداری کردیم.

وی افزود: قطعا بلافاصله بعد از اتمام تعطیلات مجلس 3 وزیر باقیمانده وزارتخانه های آموزش و پرورش، رفاه و نیرو را معرفی خواهیم کرد.

ندیمی از ذکر اسامی وزیران پیشنهادی خودداری کرد.

وی درباره انتخاب معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معرفی وی خاطر نشان کرد: معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور انتخاب شده است و به زودی معرفی خواهد شد.