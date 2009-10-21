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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

ندیمی در گفتگو با مهر:

جداسازی معاونت "حقوقی" و "پارلمانی" رئیس جمهور منتفی شد

جداسازی معاونت "حقوقی" و "پارلمانی" رئیس جمهور منتفی شد

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور از منتفی شدن طرح جداسازی معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد معاون حقوقی ، پارلمانی جدید انتخاب شده و به زودی معرفی خواهد شد .

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معرفی 3 وزیر باقیمانده وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و رفاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته آینده تعطیلات مجلس را شاهد خواهیم بود و نمایندگان برای سرکشی از حوزه های انتخابیه به استانها و شهرستانهای خود عزیمت می کنند، امروز علیرغم اینکه قرار بود 3 وزیر باقیمانده معرفی شوند از معرفی وزیران پیشنهادی خودداری کردیم.

وی افزود: قطعا بلافاصله بعد از اتمام تعطیلات مجلس 3 وزیر باقیمانده وزارتخانه های آموزش و پرورش، رفاه و نیرو را معرفی خواهیم کرد. 

 ندیمی از ذکر اسامی وزیران پیشنهادی خودداری کرد.

وی درباره انتخاب معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معرفی وی خاطر نشان کرد: معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور انتخاب شده است و به زودی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 968545

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