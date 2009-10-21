کیفیت نان در مازندران نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات گندم، آرد و نان استان در ساری افزود: مادامی که غله و اتحادیه خبازان تعهدی در قبال افزایش کیفیت مناسب نان صورت ندهند هیچ تغییر و افزایشی در نرخ تعیین شده نان صورت نمی گیرد.

وی سنتی اداره شدن نانوایی ها را یکی از دلایل نا مناسب کیفیت نان دانست و تصریح کرد: نوع سیلوها، نگهداری گندم، نوع آرد و انبار کردن و نگهداری آن، بهداشت محیط نانوایی و مهارت کارگران در تولید نان مناسب تاثیر گذار است.

محمدتقی باقری، فرماندار بهشهر نیز به وضع نامناسب حمل آرد در بهشهر اشاره کرد و گفت: ماشینهای توزیع آرد از ماشین مخصوص حمل آرد نیست و اکثر این خودروها نیسان هستند.

وی وضعیت بهداشتی خودروهای حمل آرد در شهرستان را بسیار نامناسب و نگران کننده اعلام کرد و خواستار همکاری بیشتر شرکت غله با فرمانداری بهشهر شد.

باقری همچنین بیان داشت: با توجه به جمعیت شهرستان تعداد خبازی های موجود پاسخگوی نیاز مردم نیست.

عبدالله ملکی، فرماندار نور نیز در سخنانی توزیع آرد در روستاها توسط غله را بسیار مشکل و نامناسب اعلام کرد و گفت: توزیع آرد در مناطق محروم و روستاهای صعب العبور از مشکلات عدیده بوده و گاها تا پنج ماه در روستا آرد توزیع نمی شود.

دبیر شورای کمیسیون تعزیرات آرد و نان چالوس از وجود کیسه های آرد دولتی در آزاد پزهای این شهرستان خبر داد و گفت: 110 کیسه آرد دولتی در آزاد پزهای کلاردشت مشاهده شد.

وی متذکر شد: فرمانداری شهرستان چالوس و نماینده غله به توزیع آرد نسبت به نمایندگان پخش آرد در کلاردشت و چالوس اعتراض داشته اند اما تاکنون کسی جوابگو نبوده است.

وی همچنین گفت: در حالی از توزیع یک تریلی آرد خیس در شهرستان جلوگیری می شود که نمایندگان غله، توزیع آرد خیس را با آرد خشک مخلوط و توزیع کرده و به خبازی ها تحویل دادند که بالطبع در کیفیت نان تاثیر گذار بود.

محمدرضا حیدری، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور نیز گفت: مشکلات موجود در خصوص نحوه توزیع آرد در مازندران از حدود 10 سال گذشته تاکنون وجود داشته و دلیل این مشکلات زیرساختهای موجود در استان است.

وی بیان داشت: در مازندران هر دو روز سهمیه آرد توزیع می شود این در حالیست که در استانهای دیگر هر 10 روز انجام می شود .

حسن مکرمی رستمی، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز از شرایط نامناسب ماشینهای حمل آرد در استان انتقاد کرد و بیان داشت: در مورد حمل گندم از بندر امیر آباد گزارش رسیده که ماشین ها پودر سیمان به بندر حمل کرده و در راه برگشت گندم بار می زنند.

وی متذکر شد: ماشینهای حمل آرد از پوشش مخصوص استفاده کنند و بر چسب مخصوص حمل ویژه آرد داشته باشند.