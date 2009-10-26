صید میگوی سفید در خوزستان آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، میگوی سفید در اکثر آبهای استان خوزستان به خصوص هندیجان، بندرامام خمینی (ره) و خرمشهر یافت می شود و با توجه به فرا رسیدن فصل صید این فرآورده دریایی که از ارزش و منبع غذایی بالایی برخوردار است صید آن برای صیادان برای مدتی معین آزاد اعلام شد.

سیدرحیم مغینمی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس گزارش پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصویب کمیته مدیریت صید استان خوزستان، صید میگوی سفید در صیدگاه‌های بوسیف و لیفه خورموسی برای لنجها و قایقهای صیادی، در خورهای واسطه و درویش تنها برای قایقهای صیادی و در باقی خورهای بندرامام خمینی(ره) و ماهشهر از پنجم آبان ماه تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام شد.

وی با اشاره به لزوم تجهیز شناورهای صیادی به سایبان، براین تانک و ادوات صید تاکید کرد: زمان مجوز صید هر سفر دریایی برای لنج‌ها پنج روز، قایقها سه روز و لنجهای خرمشهر و هندیجان شش روز در نظر گرفته شده است.

مغینمی خاطرنشان کرد: تخلیه و حمل و نقل میگوهای صید شده تابعه مقررات طرح تحویل‌گیری و حمل و نقل بهداشتی آبزیان بوده و مسئولان کنترل کیفی بر مراحل مختلف تخلیه و حمل و نقل میگو نظارت خواهند کرد.