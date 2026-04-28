۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

مجوز صید در خوزستان یک ماهه صادر می‌شود

اهواز – مدیرکل شیلات خوزستان گفت: با هدف جلوگیری از مراجعات مکرر صیادان، طرح صدور مجوزهای ماهانه صید از ابتدای اردیبهشت‌ماه در تمامی بنادر صیادی استان اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون نقل و انتقالات شناورهای صیادی استان افزود: به طور معمول هر شناور صیادی در سال ۲۴ سفر دریایی انجام می‌دهد. پیش از این، صیادان ناچار بودند برای اخذ مجوز صید و انجام امور بیمه‌ای ماهانه دو بار به ادارات مربوطه مراجعه کنند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از این پس شناورهای صیادی استان مجوز صید و سهمیه سوخت خود را به صورت یک‌ماهه دریافت می‌کنند. این مجوز پوشش‌دهنده ۲۱ روز فعالیت صیادی طی دو سفر دریایی خواهد بود.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به جایگاه استان در صنعت صیادی کشور گفت: خوزستان با بهره‌مندی از پنج شهرستان بندری و ۱۱ بندر صیادی فعال، سالانه قریب به ۵۰ هزار تن انواع آبزیان را صید می‌کند. این حجم از تولید، خوزستان را در جایگاه چهارم صید میان استان‌های ساحلی کشور قرار داده است.

