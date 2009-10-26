مبنای وحدت باید عمل به اوامر رهبری باشد/ اصولگرایان با یکدیگر متحدند

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که شنیده شده همه گروه های اصولگرا پیشنهادات خود را برای تدوین منشور وفاق و وحدت ملی به جامعه روحانیت مبارز ارائه می کنند وآیا جمعیت ایثارگران نیز پیشنهادات خود را تقدیم کرده یا خیر، اظهار داشت: ابتدا باید دید منظور از وحدتی که عنوان می شود، چیست زیرا اکنون هم اصولگرایان با یکدیگر متحد هستند.

وی افزود: در انتخاباتی که گذشت مرزها روشن شد و همه در مقابل جریان فتنه ایستادند.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون اصولگرایان با یکدیگر وحدت دارند، ادامه داد: برخی به دنبال این موضوع هستند که مباحث را در ابهام فرو برند اما باید گفت که وحدت در میان اصولگرایان مشاهده می شود.

فروزنده همچنین گفت: در انتخابات اخیر مرز بین اصولگرایی و غیراصولگرایی روشن شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه پس علت مطرح شدن این موضوع از سوی جامعه روحانیت مبارز و تشکیل کمیته 7 نفره چیست، تصریح کرد: نمی دانم ، این موضوع را از جامعه روحانیت بپرسید.