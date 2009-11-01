6 تصویر از دنیای علم/ مبلی از نی نوشابه و عینکی برای معتادان رایانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پنتاکس دوربین دیجیتال رنگارنگی را بر اساس طرح روبات اسباب بازی مشهور Korejanai در تعداد محدودی تولید کرده است که 12.4 مگاپیکسلی بوده و تصویربرداری با سرعت 24 فریم در ثانیه را نیز دارا است. این دوربین با قیمتی در حدود 880 دلار تنها در ژاپن به فروش خواهد رسید.

اولین دوربین رنگارنگ شرکت پنتاکس با تولید محدود 100 عدد و وضوح تصویری 12 مگا پیکسل

عینک «وینک گلاسز» ابزاری مخصوص کاربران افراطی رایانه است

هنگامی که حسگر آن کشف می‌کند کاربر بیش از پنج ثانیه پلک نزده است، لنزهای عینک به تدریج کدر شده

و مانع دید چشم می‌شود و تنها راه نجات از کدری لنز این عینک یک پلک زدن ساده است

روبات AIDA روباتی تعاملی برای داخل خودرو که بر روی داشبورد نصب شده و با راننده ارتباط برقرار می کند

این روبات به راننده در هدایت خودرو و مسیریابی راهنمایی کرده و نظرات خود را درباره رانندگی فرد

از طریق خصوصیات چهره اش بیان می کند

پرتره احتمالی از دایناسور زره دار Tatankacephalus که به تازگی کشف شده است

این دایناسور حدود 112 میلیون سال پیش می زیسته است و بدن این دایناسور 4.5 تا 6 متری

از هزاران صفحه استخوانی پوشیده بوده است

نی های پلاستیکی در صنعت مبل سازی مورد استفاده قرار گرفته اند

طراحی خلاق از صدها نی پلاستیکی با هدف تاکید به امکان بازیافت مواد به شیوه ای خلاقانه

برای ساخت یک مبل راحتی استفاده کرده است

ماهی روباتیک 1.5 متری که با هدف مطالعه محیط زیر آب ابداع شده است

این ماهی با کمک حسگرهای پیشرفته و باطری مقاوم به مدت 8 ساعت در آب شنا کرده

و می تواند اطلاعات به ثبت رسانده را به صورت وایرلس به پایگاهی از پیش تعیین شده ارسال کند