سینمای ایران هشت نماینده در جشنواره سینمایی ایتالیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره ایشیاتیکا فیلم میدیاله از روز 29 اکتبر در شهر رم آغاز شده و تا هفتم نوامبر در دو بخش رقابتی و هشت بخش جنبی و غیر رقابتی ادامه دارد. فیلم سینمایی "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش مسابقه رویارویی با سینمای آسیا در کنار هفت فیلم دیگر به نمایش درمی‌آید.

در این بخش فیلم‌هایی از سینمای کشورهای آذربایجان، گرجستان / قزاقستان، چین، اندونزی، سرزمین‌های اشغالی، قزاقستان و تایلند حضور دارند و برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند. رنزو روسلینی، کونچیتا دی گرگوریو، یایا فورته، لوئیجی اونتانی و الیزابتا کاتالانو اعضای هیئت داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی هستند.

جشنواره ایشیاتیکا فیلم میدیاله یک بخش مسابقه فیلم‌های مستند هم دارد که در آن 9 فیلم مستند از سینمای آسیا با هم رقابت می‌کنند. فیلم سینمایی "کشتزارهای سپید" به کارگردانی محمد رسول‌اف دیگر نماینده سینمای ایران در این جشنواره است که به همراه شش فیلم دیگر در بخش خارج از مسابقه فیلم‌های بلند داستانی به نمایش درمی‌آید.

یکی از بخش‌های جنبی این دوره جشنواره ایشیاتیکا فیلم میدیاله "روزهای ایران" است که در آن شش فیلم مستند حضور دارند. "بسیجی" مهران تمدن، "حیات خلوت خانه خورشید" و "ما نیمی از جمعیت ایرانیم" رخشان بنی‌اعتماد، "گنجینه" بهمن کیارستمی، "نامه‌هایی به رئیس جمهوری" از پتر لوم و "نه یک توهم" تورنگ عابدیان فیلم‌های حاضر در این بخش هستند.

"درباره الی" نماینده سینمای ایران در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار است که پیشتر جایزه بهترین کارگردانی جشنواره برلین را از آن خود کرده است. "کشتزارهای سپید" هم پیش از این در بخش مسابقه جشنواره سن سباستین حضور داشت و "نامه‌هایی به رئیس جمهوری" مستندی درباره سفرهای استانی دکتر احمدی‌نژاد است.

پارسال در نهمین دوره جشنواره ایشیاتیکا فیلم میدیاله فیلم سینمایی "به همین سادگی" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی به همراه "نامه‌هایی از بند مرگ" کوین فنگ که از چین جایزه فیلم اول را از آن خود کردند. "اسب دو پا" به کارگردانی سمیرا مخملباف هم در این دوره تقدیر شد.