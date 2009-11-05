سارقان در 2.20 ثانیه سرقت کردند/ پلیس 12 دقیقه ای به محل رسید

خبرنگار مهر در شهرستان ازنا که پس از ضرب و شتم توسط ماموران نیروی انتظامی به داخل مرکز فرماندهی نیروی انتظامی برای دیدن فیلم حادثه برده شده بود گزارش داد که بر اساس این فیلم ضبط شده سارقان در مدت زمان 2.20 ثانیه طلاهای طلافروشی را به سرقت بردند.

مطابق فیلم ضبط شده دو نفر از سارقان راس ساعت 19 و یک ثانیه وارد طلافروشی می شود و پس از استفاده از شوک الکتریکی طلافروش را نقش بر زمین می کنند و هنگامی که با مقاومت یکی از دیگر از طلافروشان مواجه می شوند اقدام به شلیک تیر به سقف طلافروشی می کنند که پس از این اتفاق فرد یاد شده نیز بر زمین دراز می کشد.

سپس سارقان طلاها را ظرف مدت زمان 2 دقیقه و 20 ثانیه در دو کیسه آبی و سفید رنگ می ریزند و از محل طلافروشی خارج می شوند.

مطابق این فیلم مامور نیروی انتظامی نیز پس از 12 دقیقه در صحنه حاضر می شود که البته این زمانی است که سارقان با ایجاد رعب و وحشت و خواباندن مردم روی زمین از محل متواری شده اند.

البته پس از 12 دقیقه تنها یک سروان نیروی انتظامی به محل می رسد و سایر نیروها در همان زمان حدود 30 دقیقه در محل حاضر می شوند که همین امر مورد اعتراض شدید شهروندان ازنایی است.

پیش از این سرهنگ حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان مدعی شده بود که نیروی های انتظامی ظرف مدت زمان کمتر از 8 دقیقه در محل حاضر شده اند که البته این عکس العمل از سوی این مقام نیروی انتظامی استان نامطلوب ارزیابی شده است.

به گفته صاحب طلافروشی در این سرقت بالغ بر 13 کیلو و 200 گرم طلا به سرقت رفته که البته این رقم مورد تایید فرماندهی نیروی انتظامی استان قرار نگرفته است.

همچنین بنابر اظهارات یک منبع آگاه خودروی مورد استفاده سارقان یک خودروی سرقتی بوده که در تاریخ دهم آبانماه سال جاری از اهواز به سرقت رفته و پس از 48 ساعت برای سرقت مسلحانه در ازنا استفاده شده است.

بنابر اظهارات این منبع خودروی مورد نظر نیز پس از سرقت در حوالی شازند رها شده است.

پس از رخ دادن سرقت مسلحانه در شهرستان ازنا روز گذشته (چهارشنبه) بیش از دو هزار نفر از مردم این شهرستان که نسبت به عملکرد نیروی انتظامی انتقاد داشتند اقدام به تجمع کردند و خواهان کیفیت و سرعت بخشی به عملکرد پلیس در مواقع بحران شدند.

در اتفاقی نادر در 20 سال گذشته شهرستان ازنا حدود ساعت 19 سه شنبه 12 آبان ماه چهار سارق مسلحانه اقدام به سرقت از طلا فروشی در خیابان انقلاب این شهر کردند و با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و شلیک تیرهای هوایی موفق به فرار شدند.

بنابر اظهارات شاهدان عینی این سرقت مسلحانه و کسبه محل این سارقان که با نقاب صورت خود را پوشانده بودند پس از سرقت طلاهای طلافروشی یاد شده با شلیک تیرهوایی اقدام به متفرق کردن مردم و خواباندن شاهدان ماجرا کف خیابان کردند و سپس از مهلکه گریختند.

ازنا یکی از شهرهای استان لرستان واقع در خاور این استان است. این شهر مرکز شهرستان ازنا است و بین شهرهای الیگودرز، دورود، اراک و شازند قرار گرفته ‌است.

بنا بر سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، جمعیت شهر ازنا ۳۷٬۶۴۵ نفر بوده‌ است. این شهر در گذشته مانند بسیاری از دیگر شهرها روستا بود که در سال ۱۳۱۷ به دهستان و در سال ۱۳۳۰ به شهر ارتقاء پیدا کرد و دارای شهرداری شد.

در سال ۱۳۴۰ ازنا به عنوان مرکز بخش جاپلق ارتقاء پیدا کرد و در سال ۱۳۶۹ با تأسیس فرمانداری توسط علی محمد بشارتی وزیر وقت کشور به شهرستان تبدیل شد و شهر ازنا مرکز آن شد.

شهر ازنا که از نظر صنعتی و اقتصادی و گردشگری اهمیت دارد برپایه اصول شهرسازی بنا شده‌ است و خیابان‌های منظم، ساختمان‌های دولتی و بناهایی که به سبک مدرن ساخته شده، ازنا را از شهرهای اطراف متمایز می‌کند.