به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بیل مکانیک و آدام شنکمن تهیهکنندگان مراسم اسکار 2010 در بیانیهای مشترک درباره دلیل انتخاب مارتین و بالدوین گفتند: ما معتقدیم تیم استیو و الک مناسبترین افراد برای اجرای مراسم اهدای جوایز اسکار هستند. استیو تجربه اجرای این مراسم را در گذشته دارد و الک یک نیروی کاملا تازهنفس است.
مارتین هم پس از اعلام این خبر در اظهار نظری طنزآمیز از اینکه قرار است با "دشمن" خود اجرای مراسم اسکار را به عهده داشته باشد ابراز خوشحالی کرد. بالدوین 51 ساله هم دو جایزه امی در کارنامه دارد گفت: از اینکه قرار است اسکار را همراه با استیو اجرا کنم هیجانزدهام. این فرصتی است که در طول عمر فقط یکبار نصیب افراد میشود.
استیو مارتین 64 ساله کمدین سرشناس آمریکایی پیش از دو بار در دورههای هفتاد و سوم و هفتاد و پنجم اجرای مراسم اهدای جوایز اسکار را بر عهده داشت که برای اولین اجرای خود نامزد دریافت جایزه امی شد. مجری مراسم هشتاد و یکمین دوره اسکار هیو جکمن بود که اجرای او توانست تعداد تماشاگران تلویزیونی مراسم را به شدت افزایش دهد.
بسیاری از مخاطبان سینما و تلویزیون مارتین را بیشتر در نقشهای طنز و کمدی دیدهاند و اجرای او در دوره مراسم اسکار هم از اجراهای قابل قبول یک دهه اخیر بوده است. بالدوین هم بیشتر نقشهای جدی در سینما و تئاتر بازی میکند و یکبار در سال 2003 نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد شد، اما رقابت را به تیم رابینز و "رود میستیک" باخت.
بالدوین در ضمن از چهرههای فعال هالیوود در عرصه سیاست است و انتخاب او برای اجرای مراسم اسکار از آن رو شگفتانگیز جلوه میکند که هالیوود معمولا از افتادن به ورطه سیاست در اینگونه مراسم دوری کرده است. گرچه در دورهای که مراسم اسکار با حمله آمریکا به عراق همزمان شده بود، همه چیز در آن رنگ و بوی سیاست داشت.
مراسم اسکار از پربینندهترین برنامههای تلویزیونی در ایالات متحده است، اما تمایل اخیر رایدهندگان آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به فیلمهای کمهزینه و مستقل و چهرههای نهچندان سرشناس باعث افت تعداد بینندگان آن در سالهای اخیر شده است. سال 2008 که "جایی برای پیرمردها نیست" اسکار بهترین فیلم را برد، مراسم اسکار تنها 32 میلیون بیننده داشت.
مراسم اسکار که معمولا بیش از سه ساعت به طول میانجامد در حدود 200 کشور پخش زنده میشود. سال 2004 که فیلم سینمایی "ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه" به کارگردانی پیتر جکسن بسیاری از جوایز اسکار را برد، تعداد بینندگان مراسم اسکار به بیش از 43 میلیون نفر رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود.
این نخستین بار نیست که مراسم اهدای جوایز اسکار با حضور دو مجری برگزار میشود. پیش از این در سال 1987 چوی چیس، گلدی هاون و پل لوگان اجرای مراسم اسکار را به عهده داشتند و در بسیاری از دورههای مراسم اسکار در دهه 1970 دو یا سه مجری روی صحنه به اجرای برنامه پرداختند.
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