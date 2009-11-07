به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساخته بلند عارفپور در بخش استعدادهای جوان جشنواره فیلم هنگ کنگ حضور داشت که از 15 تا 30 اکتبر (23 مهر تا هشتم آبان) برگزار شد. این فیلم توانست جایزه ویژه این بخش را از آن خود کند.

"حیران" داستان یک دختر روستایی است که با مهاجری افغان آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، مرحوم خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی در این فیلم بازی کرده‌اند. "حیران" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین موسیقی، بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم بود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنی‌اعتماد، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیه‌کنندگان: ر. بنی‌اعتماد و ج. کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.