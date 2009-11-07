17 میلیون نفر روز در قالب اردوهای جهادی فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار مجید خراسانی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: امسال چهارمین سال از برگزاری اردوهای هجرت با همکاری دستگاه های کشوری، استانی و شهرستانی است.

وی با اشاره به همکاری مطلوب دانشجویان و دانش آموزان در زمینه اردوهای جهادی، تصریح کرد: در این اردوها زمینه فعالیت جوانان در هشت عرصه و 200 فعالیت متنوع تخصصی فراهم شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه اردوهای جهادی در 20 هزار نقطه کشور اجرایی شده است، ادامه داد: فعالیتها در حوزه اردوهای جهادی در قالب فعالیتهای عمرانی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی بوده است.

سردار خراسانی خاطرنشان کرد: سال گذشته 22 میلیون نفر روز در این اردوها حضور داشتند که 35 درصد این افراد را دختران تشکیل می دادند.

وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری تعداد نفرات حضور یافته در اردوهای جهادی به 17 میلیون نفر روز رسیده است، افزود: میزان مشارکت دختران در سال جاری به بیش از 38 درصد ارتقا یافته است.

رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به فعالیت بیش از 800 گروه جهادی از دانشگاه ها و مدارس کشور، بیان داشت: 40 درصد این گروه های دختران و بقیه پسران بوده اند.

سردار خراسانی ادامه داد: همچنین در قالب اردوهای جهادی تابستان امسال بیش از هزار طلبه جوان مشارکت فعال داشته اند.