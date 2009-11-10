ایجاد یک پیاده راه به سبک چهارباغ در پایانه بیهقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب اظهار کرد: در پایانه بیهقی پیاده راهی ایجاد خواهد شد تا از خیابان آرژانتین مسافران مستقیم بتوانند خود را به سکوهای سوار شدن به اتوبوس برسانند و در این مسیر از فضایی زیبا بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه مطالعات ایجاد این پیاده راه در حال اتمام است ادامه داد: برای ساخت این پیاده راه از معماری سنتی و ایرانی استفاده خواهد شد و با استفاده از طرح چهار باغ و فضاهای سبز مسیری زیبا برای تردد مسافران ایجاد می شود.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران تاکید کرد: علاوه بر توسعه کمی پایانه ها ارتقا کیفیت و خدمات رسانی در پایانه های موجود در دستور کار است و در تلاشیم ضمن بهسازی و بازسازی پایانه ها نسبت به ایجاد فضاهای خدماتی، رفاهی و فضای سبز در تمام پایانه ها به طور جدی اقدام کنیم.

آذروش در ادامه با بیان اینکه در همین راستا همچنین بزرگترین و مجهزترین سرویس بهداشتی در پایانه جنوب احداث شده است، گفت: ایجاد سرویس های بهداشتی مناسب و مجهز در تمام پایانه ها در دستور کار است و در برخی از آنها نیز از سیستم انرژی خورشیدی استفاده می شود.