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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

آذروش خبر داد:

ایجاد یک پیاده راه به سبک چهارباغ در پایانه بیهقی

ایجاد یک پیاده راه به سبک چهارباغ در پایانه بیهقی

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران از ایجاد پیاده راه با استفاده از طرح چهار باغ و فضای سبز در پایانه بیهقی خبر داد و گفت: در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت و خدمات رسانی به مسافران در پایانه های شهر تهران در تلاشیم پیاده راهی زیبا در پایانه بیهقی ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب اظهار کرد: در پایانه بیهقی پیاده راهی ایجاد خواهد شد تا از خیابان آرژانتین مسافران مستقیم بتوانند خود را به سکوهای سوار شدن به اتوبوس برسانند و در این مسیر از فضایی زیبا بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه مطالعات ایجاد این پیاده راه در حال اتمام است ادامه داد: برای ساخت این پیاده راه از معماری سنتی و ایرانی استفاده خواهد شد و با استفاده از طرح چهار باغ و فضاهای سبز مسیری زیبا برای تردد مسافران ایجاد می شود.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران تاکید کرد: علاوه بر توسعه کمی پایانه ها ارتقا کیفیت و خدمات رسانی در پایانه های موجود در دستور کار است و در تلاشیم ضمن بهسازی و بازسازی پایانه ها نسبت به ایجاد فضاهای خدماتی، رفاهی و فضای سبز در تمام پایانه ها به طور جدی اقدام کنیم.

آذروش در ادامه با بیان اینکه در همین راستا همچنین بزرگترین و مجهزترین سرویس بهداشتی در پایانه جنوب احداث شده است، گفت: ایجاد سرویس های بهداشتی مناسب و مجهز در تمام پایانه ها در دستور کار است و در برخی از آنها نیز از سیستم انرژی خورشیدی استفاده می شود.

کد مطلب 980761

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