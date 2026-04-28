۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۷

پایانه مرزی شلمچه به رغم بمباران دشمن به خدمات‌رسانی ادامه می‌دهد

خرمشهر - استاندار خوزستان با اشاره به اصابت موشک‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به پایانه مرزی شلمچه، از استمرار خدمات‌رسانی در این پایانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده بامداد سه‌شنبه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه اعلام کرد: با وجود اصابت موشک‌ها به این پایانه، عملیات تردد و خدمات‌رسانی متوقف نشده است.

وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، گیت‌های موقتی در کنار سالن آسیب‌دیده تعبیه شد تا فرایند تردد مسافران با کمترین اختلال ادامه یابد و خوشبختانه هم‌اکنون تردد از همین سالن فعلی در حال انجام است.

استاندار خوزستان همچنین تصریح کرد: ان‌شاءالله سالن مجاور نیز بازسازی خواهد شد و تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا هر نقطه‌ای که هدف حملات موشکی دشمن قرار می‌گیرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره وارد چرخه خدمات‌رسانی شود.

وی بیان کرد: با استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، روند بازسازی و بهره‌برداری مجدد از تأسیسات آسیب‌دیده با سرعت ادامه خواهد یافت.

