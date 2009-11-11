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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

جلوه ای از قدرت پروردگار/

پرنده ای که با بالهایش آواز می خواند! / تصویر پرنده ویلون نواز

پرنده ای که با بالهایش آواز می خواند! / تصویر پرنده ویلون نواز

دانشمندان زیست شناس دانشگاه کورنل طی اکتشافات خود در جنگلهای مرتفع آندین پرنده ای کشف کردند که می تواند با کمک پرهای خود صدایی ویولن مانند ایجاد کرده و از این طریق آواز بخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کورنل گونه ای پرنده را شناسایی کرده اند که در نوع خود اولین به شمار رفته و می تواند با پرهای خود آواز بخواند. این پرنده با حرکات سریعی که در پرهای خود ایجاد می کند می تواند صدایی مانند صدای ویولن از خود ایجاد کند.

پرنده Club- Winged Manakin که در اعماق جنگل مرتفع آندین یافته شده است با این کار توجه دیگر پرنده ها از جمله پرنده های ماده را به خود جلب می کند. دانشمندان با بررسی حرکات بال این پرنده توانستند ثابت کنند صدای ویولن مانند به واسطه پرهای بال این پرنده به وجود می آید.

بررسی ها نشان داد پرنده Manakin می تواند ارتعاشی بیش از 100 دور در ثانیه در پرهای خود به وجود آورد که این سرعت دو برابر سرعت بالهای مرغ مگس خوار است.

 

با کمک گرفتن از پرتو لیزر برای کنترل ارتعاش پرها، دانشمندان اعلام کردند ارتعاش پرهای این پرنده نادر هزار و 500 هرتز است و با ایجاد ارتعاشات مختلف می تواند آواز خوانده و با دیگر پرنده ها ارتباط برقرار کند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، از دیگر جاندارانی که از بالهای خود برای ایجاد صدا و یا خواندن آواز استفاده می کنند می توان به زنجره ها و نوعی بید به نام بید Castanet یا قاشقک اشاره کرد.

کد مطلب 981229

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