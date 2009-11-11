زخمی شدن 5 نظامی سوئدی/ کشف جسد نظامی ربوده شده آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر انفجار یک بمب کناره جاده ای در شمال افغانستان 5 نظامی ارتش سوئد زخمی شدند. بنا بر اعلام وزارت دفاع سوئد این انفجار در 40 کیلومتری غرب مزار شریف رخ داده و طی آن مترجم افغان این نظامیان نیز جان خود را از دست داده است.

سوئد در حال حاضر در چارچوب نیروهای ایساف(نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) تعداد 455 سرباز در افغانستان مستقر کرده است. در همین حال خبرگزاری آلمان از زخمی شدن یک نظامی این کشور در پی درگیری با شبه نظامیان در ولایت قندوز خبر داد.

یک سخنگوی ارتش آلمان با اعلام این مطلب افزود در درگیری نیروهای آلمانی با شبه نظامیان طالبان در این ولایت شمالی افغانستان یک نیروی پلیس افغان نیز زخمی شده است. وی در عین حال از ارائه آمار تلفات این درگیری که در منطقه چاردره در جنوب غرب قندوز رخ داده، خودداری کرد.

نیویورک تایمز نیز نوشت : جسد یکی از دو نظامی ربوده شده آمریکایی در افغانستان امروز در شمال غرب این کشور کشف شد. بر این اساس گروه تفحص ناتو پس از یک هفته جستجو موفق به یافتن جسد این نظامی شده اند.

این دو نظامی آمریکایی در روز چهارم نوامبر و در جریان جمع آوری تجهیزات نظامی که به داخل رودخانه ای در منطقه بادغیس افتاده بود، ناپدید شدند. در پی این رویداد گروهی از نیروهای نجات ناتو در مسیر تجسس خود با کمین طالبان روبرو شده و چند نفر از آنان کشته و یا زخمی شدند.

گفتنی است در حمله هوایی آمریکاییها که در این همین رابطه انجام شد؛ نیز 7 نظامی افغان و یک نیروی پلیس این کشور کشته شدند. بنا بر گزارش وزارت دفاع افغانستان این حمله همچنین منجر به جان باختن یک غیرنظامی شده است.