برداشت خیار و بادمجان از مزارع استان هرمزگان آغاز شد

کورورش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: در سطح بیش از 9 هزار و 500 هکتار از اراضی استان در سال جاری بادمجان کشت شده که نسبت به میزان هشت هزار و 500 هکتاری سال گذشته یک هزار هکتار افزایش کشت بادمجان داشته ایم.

صادقی ضمن اشاره به برداشت 297 هزار تنی بادمجان در هرمزگان در سال گذشته تصریح کرد: با توجه به افزایش سطح زیر کشت امسال پیش بینی می شود در سال زراعی جدید بیش از 330 هزار تن بادمجان از مزارع هرمزگان برداشت شود که عملکرد این محصول در هکتار بین 30 تا 35 تن است.

به گفته وی، در سیستم آبیاری تحت فشار با 50 درصد افزایش عملکرد این محصول در هکتار به بیش از 50 تن در هکتار خواهد رسید که خوشبختانه تا کنون بیش از 70 درصد مزارعی که زیرکشت بادمجان رفته است به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان کشت بادمجان جهت تولید نشا را در خزانه اوایل مردادماه دانست و اذعان داشت: از اواخر مردادماه تا اوایل شهریور ماه انتقال نشا به زمین اصلی صورت می گیرد و از اواسط آبانماه برداشت بادمجان از مزارع آغاز که تا فروردین ماه سال بعد برداشت ادامه خواهد داشت.

وی به نقاط مهم تولید بادمجان هم اشاره کرد و ادامه داد: بخش مرکزی بندرعباس از قبیل ایسین و تازیان و همچنین میناب و رودان از عمده ترین مناطق تولید بادمجان در استان هستند که البته بیشترین سطح زیرکشت این محصول به بندرعباس اختصاص دارد.

مدیر زراعت استان همچنین از برداشت خیار خبر داد و بیان کرد: سال گذشته پنج هزار هکتار از اراضی استان به کشت خیار اختصاص یافته بود که امسال با 500 هکتار افزایش این میزان به پنج هزار و 500 هکتار خواهد رسید که میزان تولید را از 175 هزار تن در سال گذشته به 192 هزار تن در سال زارعی جدید خواهد رسید که عملکرد 30 تا 35 تن در هکتار داشته است.

صادقی کشت خیار را نیمه شهریورماه دانست و عنوان کرد: از اوایل آبانماه تا نیمه آبانماه در نقاط مختلف استان برداشت این محصول آغاز شده که برداشت آن تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت که می توان هشتبندی در شهرستان میناب، مناطق مختلف رودان و بخش مرکزی بندرعباس را از عمده مناطق تولید محصول خیار در هرمزگان دانست. وی در پایان برداشت محصول خیار و بادمجان را با توجه به تامین خلا بازار در سطح کشور بر تامین امنیت غذایی کشور ببسیار حایز اهمیت عنوان کرد.