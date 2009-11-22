به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه کنندگی یحیی منصور موید ساخته می‌شود و مضمونی اجتماعی دارد، محمدمهدی عسگرپور که پارسال مجموعه "گل‌های گرمسیری" را روی آنتن داشت، سابقه تهیه‌کنندگی هم در تلویزیون دارد، "اتوبوس" دومین تجربه کارگردانی فیلم تلویزیونی برای عسگرپور است. او پیشتر فیلم تلویزیونی "نسیم شمال، باد جنوب" را کارگردانی کرده بود.

عسگرپور فیلم سینمایی "هفت و پنج دقیقه" را که فیلمبرداری آن در فرانسه انجام شد و پارسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد در نوبت اکران دارد. فیلمنامه این فیلم متعلق به فرهاد توحیدی است و در آن رضا کیانیان، رضا عطاران و جمعی از بازیگران خارجی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

محمدمهدی عسگرپور فیلم‌های سینمایی "اقلیما" و "قدمگاه" را در کارنامه دارد.