منع شغلی یک زن محجبه در اندونزی انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، سیستی عایشه زن محجبه اندونزیایی که به علت محجبه بودن خود از به دست آوردن این فرصت شغلی منع شد گفت: از شرایط استخدام آنها تعجب کردم.

این آموزگار معارف اسلامی از اداره آموزشی کارو در شمال سوماترا در خواست کرد که یک فرصت شغلی در اختیار وی قرار دهند.

اما این اداره استدلال کرده که این آموزگار محجبه مسلمان برسر عکس محجبه‌ای که ضمیمه این درخواست کرده بود از داشتن این فرصت شغلی محروم می‌شود.

دعا سمبیرینگ عضو کمیته استخدام نیروها در اداره کارو اظهار داشت: نمی‌دانم که در رابطه با ادیان مختلف شرایط تغییر می‌کند یا خیر؛ اما ما از قوانین ملی پیروی می‌کنیم.

این در حالی است که سیتی این استدلال را به استهزا گرفت و گفت: حجاب برای زن مسلمان واجب است. من هم ترجیح می‌دهم روسری خود را حفظ کنم تا اینکه به یک کارمند موفقی تبدیل شوم که قوانین دینی خود را نقض کرده است.

وی یادآور شد که این امر وی را ناامید نکرده است و امیدوار است در آینده این شرایط از بین برود تا زنان محجبه بتوانند درخواست شغلی خود را برای ادارات دولتی ارسال کنند.

البته این اقدام موجبات انتقاد را در این کشور اسلامی فراهم کرده است.

چایدیر ریتونگا معاون سخنگوی شورای قانون گذاری استان سوماترا اظهار داشت: این قانون تبعیض‌آمیز بوده و نتایج عکس خواهد داشت. چنین شرطی نباید در رابطه با مسلمانان اعمال شود.

وی اظهار داشت: این قانون که زنان باید تصاویر بدون حجاب داشته باشند نقض اصول آزادی تمام افراد است.

معاون سخنگوی شورای قانون‌گذاری استان سوماترا خواستار نقض این قانون برای پرهیز از بی عدالتی نسبت به زنان مسلمان شد و گفت: چگونه می‌توان زن مسلمان را از پوشیدن روسری منع کرد، این امر یک التزام دینی برای آنها محسوب می‌شود.

براساس آمار، مسلمانان 1/86 درصد از جمعیت 235 میلیونی اندونزی را تشکیل داده‌اند.