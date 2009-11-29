تصاویردومین مروارید بزرگ دنیا وگرانترین موبایل/ اثرهنری از آوازدلفینها

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر شاید تنها الگوها و طرحهای زیبا با رنگهای زنده و شاد به نظر برسند اما در واقع نمایش صوتی از آوازهایی هستند که والها و دلفینها در اعماق دریاها سر می دهند. نیروی دریایی آمریکا از این تکنیک و نرم افزار در مصارف نظامی استفاده می کند اما اکنون این نرم افزار برای ثبت مکالمات زیر دریایی میان والها و دلفینها استفاده شده و به شکل تصویری به یک اثر هنری تبدیل شده است.

الگویی تصویری از مکالمات زیر دریایی میان والها و دلفینها

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