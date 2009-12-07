گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس انتشارات امیرکبیر با بیان اینکه مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به انتشارات امیرکبیر دارند، بر موقعیت مهم و تأثیرگذار این انتشارات تاکید کرد. حجت‌الاسلام مهدی خاموشی، ضمن تاکید بر جایگاه مهم و اثرگذار انتشارات امیرکبیر و دقت و توجه خاص مقام معظم رهبری بر عملکرد این انتشارات افزود: توقع من این است که انتشارات امیرکبیر به عنوان یکی از بخشهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی در جبهه مدافع انقلاب اسلامی فعالیت گسترده و چشمگیری داشته باشد و همسو با راهبردها و سند چشم‌انداز تبلیغات اسلامی حرکت کند.

- با حضور مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی، نشست تشکلهای محوری استان بوشهر در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد. در این نشست، حسین ادیبی، مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامه های این واحد و نحوه ارتباط و تعامل با شورای هیئات مذهبی استان بوشهر پرداخت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: کنگره شعر عاشورائی امسال با 620 اثررسیده به دبیرخانه برگزار خواهد شد. حجت الاسلام حمید عظیمی از برپایی کنگره شعر عاشورایی در 18 آذر خبر داد و با برشمردن اهداف این کنگره و ماهیت چنین نشستی که با حضور شعرا و مداحان شمالغرب کشور برپا می شود، افزود: بنا به تاکید مقام معظم رهبری، تغذیه فکری اقشار تاثیرگذار مرتبط با نشر تعالیم حماسه عظیم حسینی، ارتقای سطح بینش و آگاهی عموم مردم در مورد نهضت سرخ حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و نیز همچنین به نمایش گذاشتن ارجمندی و عزتمندی ائمه معصومین (ع) و عدالت طلبی و حق جویی ایشان از جمله عوامل مهم برپایی چنین کنگره ای به شمار می رود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به اینکه در واقعه غدیر برای همه عصرها و نسلها راه روشن زندگی ترسیم شده است، گفت: غدیر تجلی ولایت از رهگذر رسالت است. حجت الاسلام سید شکرالله زندوی افزود: در واقعه غدیر، پیامبر اکرم(ص) سمت و سوی زندگی سعادتمند را به انسانها نشان داده به طوریکه در آن روز حجت را بر بشر تمام کرد و امروز وظیفه ماست که این راه روشن را به بشریت بنمایانیم و ره گم کردگان را به راه برگردانیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: در آستانه ماه محرم، ماه عزاداری اباعبدالله‌الحسین (ع)، دومین کنگره شعر عاشورایی 18 آذرماه در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار می‌شود. حجت الاسلام مهدی ستوده افزود: اهداف کیفی این برنامه، زمینه‌سازی برای شناسایی، سازماندهی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه ادبیات آیینی، برقراری ارتباط بیشتر میان اهل قلم از یک سو و سازمان تبلیغات از سوی دیگر، زمینه‌سازی جهت تولید، آماده‌سازی و تهیه منابع مورد نیاز و کتابهای خوب برای جامعه مداحان و آگاهی و شناساندن آسیبها و معضلات در عزاداری و شادمانی معصومان است.

- گردهمایی بزرگ علما، روحانیان، ائمه جمعه و جماعات مازندران با عنوان مشعلداران غدیر، سفیران عاشورا و حامیان مقام عظمای ولایت و رهبری در مصلای امام خمینی (ره) ساری برگزار شد. در این همایش که همه ساله در آستانه ماه محرم و نیز دهه غدیر با هدف همگرایی بیشتر علما و روحانیان برگزار می‌شود، آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور به سخنرانی پرداخت. در پایان این گردهمایی قطعنامه همایش مشعل‌داران غدیر، عاشورا و حامیان ولایت توسط مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران قرائت شد.

- مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حضور هیئات مذهبی در فضای مجازی نیازمند مدیریت فرهنگی است. حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در نشست مدیران و کارشناسان تشکلهای دینی ادارات تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: ما باید به دنبال راههایی باشیم تا بتوانیم نفوذ معنوی خود را هر چه بیشتر در میان هیئات مذهبی، کانونهای مداحان و سایر گروه‌های هدفی که در اختیار داریم، گسترش دهیم.

- ویژه‌نامه اینترنتی "طلوع ولایت" توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان هرمزگان منتشر شد. این ویژه‌ نامه 15بخشی به معرفی واقعه غدیر، اعمال این روز و زمینه‌های تاریخی آن می‌پردازد. بخشهای ترجمه خطبه غدیر، خلاصه‏اى از واقعه غدیر، مراسم بعد از خطبه غدیر پیامبر اکرم (ص)، سر مگوی آن روز تاریخ، بر آستان غدیر، غدیر در دعاها و زیارات، 50 نام برای روز غدیر و اعمال شب و روز عید غدیر به معرفی روز غدیر و اعمال این روز می‌پردازد.

- 200 متر مربع زمین توسط یک خیر در روستای سینی به اداره تبلیغات اسلامی لردگان چهارمحال و بختیاری اهدا شد. احمدرضا خدری، مسئول امور مالی و اداری اداره تبلیغات اسلامی لردگان در این خصوص گفت: یک پلاک زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع از طرف فرد خیری به نام غلامحسین قنبری جهت ساخت خانه عالم در روستای سینی به اداره تبلیغات اسلامی اهدا شد. وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار این خانه عالم ساخته شود.