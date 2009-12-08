به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا معظمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: با بهره برداری تقاطع غیر مسطح بزرگراه شهید باکری - همت با تمهیدات پیش بینی شده در جهت تامین مسیر جایگزین تقاطع بزرگراه همت - جنت آباد حذف می شود.

وی افزود: از لوپهای تقاطع بزرگراه باکری - همت به عنوان مسیر جایگزین شمال به جنوب جنت آباد خواهد شد.

معظمی اضافه کرد: با اجرای عملیات احداث دور برگردان بزرگراه همت- ستاری جهت تامین مسیر جنوب به شمال جنت آباد تامین خواهد شد.

معاون شهردار منطقه 5 در ادامه نصب یک دستگاه پل عابر پیاده از دیگر تمهیدات پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: به منظور تسهیل در تردد و تامین ایمنی معابر تعریض راستگرد شمال به غرب جنت آباد - همت و تعریض راستگرد جنوب به شرق جنت آباد به همت نیز در طرحهای ترافیکی منطقه پیش بینی شده است.

وی گفت: عملیات احداث دور برگردان بزرگراه همت ستاری آغاز و پیش بینی می شود تا پایان سال به بهره برداری برسد.