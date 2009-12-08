تردد شهروندان باشناورهای غیرمجاز به جزایر هرمزگان خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد حکیمی در نشست خبری روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: فصل مسافرت های دریایی در هرمزگان از اواخر پاییز آغاز شده و تا پایان فروردین ماه سال بعد ادامه می یابد که طی آن حجم مسافرتهای دریایی در هرمزگان افزایش چشمگیری می یابد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم مسافرتهای دریایی در کشور به استان هرمزگان اختصاص دارد ، افزود: درتعطیلات چند روز گذشته، شاهد افزایش قابل توجه حجم مسافر جهت مسافرت به قشم و کیش بودیم که در این بین شناورهای غیر مجاز از فرصت استفاده کرده و اقدام به جابجایی مسافر در این مسیر ها می نمودند.

حکیمی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم اهمیت موضوع ، تاکنون هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از تردد این شناورهای به عمل نیامده است که این امر ایمنی تردد مسافران دریایی را با خطر روبرو می کند.

وی گفت: مردم باید از مبادی مجاز تعریف شده برای این منظور استفاده کنند و از تردد با شناورهای غیر مجاز که هیچگونه هویت مشخصی ندارند ، پرهیز نمایند.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در عین حال گفت: شاید ظاهر برخی از شناورهای مجاز به مانند شناورهای غیر مجاز باشد اما این شناورها از امکانات مناسبی مانند سیستم های رادیویی و جلیقه نجات برخوردار هستند که در مواقع اضطراری می توانند در جهت نجات جان مسافران از آن بهره ببرند حال آنکه شناورهای غیر مجاز از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند.

وی گفت: هم اکنون برای جابجایی مسافران در روزهای عادی، شناور به تعداد کافی در مبادی مجاز وجود دارد و تنها در برخی روزها و ساعتها که با ترافیک بالای مسافر روبرو هستیم مردم می توانند با کمی سعه صدر و تحمل ، به سفر خود ادامه دهند.

حکیمی افزود : برای سفر از بندرعباس به قشم ، بندرشهید باهنر و اسکله های شیلات و پهل و برای سفر از سمت قشم به بندرعباس، بنادرشهید ذاکری ، بهمن و لافت در نظرگرفته شده است.وی اضافه کرد : همچنین مسافران می توانند از طریق بنادر لنگه ، چارک و آفتاب جهت سفر به جزیره کیش استفاده نمایند.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ابراز امیدواری کرد با پایان مراحل ساخت بندر شهید حقانی بندرعباس تا پایان سالجاری ، این بندرجایگزین اسکله شیلات شود.

وی در عین حال خواستار همکاری ارگانهای زیربط در برخورد با پدیده شناورهای غیرمجاز شد و گفت : از نیروی انتظامی انتظار می رود همچون گذشته که در جهت برقراری ایمنی مسافرتهای دریایی با این اداره کل همکاری کردند، ترتیبی در نظر بگیرند که شاهد تردد این شناورها نباشیم.