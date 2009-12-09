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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

عنوان قهرمانی مسابقات باشگاهی آکروژیم به همدان رسید

عنوان قهرمانی مسابقات باشگاهی آکروژیم به همدان رسید

مسابقات آکروژیم قهرمانی باشگاه‌های کشور در حالی برگزار شد که تیم‌های همدان، کمال آذربایجان شرقی و اردبیل عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 11 تیم از استان‌های خوزستان، قم، آذربایجان شرقی، اردبیل، یزد، اصفهان، همدان، کرمان، سمنان، تهران و هرمزگان از تاریخ 14 الی 16 آذرماه در بندرعباس برگزار شد.

در رقابت‌های آکروژیم قهرمانی باشگاه‌های کشور 16 تیم دو نفره و 10 تیم 4 نفره در قالب 52 مسابقه در دو بخش بالانس و ترکیبی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت نتایج زیر بدست آمد:
بخش دو نفره بالانس:
1- استان هرمزگان با امتیاز 46/19
2-باشگاه عباس جدیدی تهران با امتیاز16/17
3- باشگاه گلچین تهران با امتیاز 06/17

بخش دو نفره ترکیبی:
1- استان همدان با امتیاز 93/18
2-استان هرمزگان با امتیاز 76/18
3- باشگاه گلچین از تهران با امتیاز 12/18

بخش چهار نفره بالانس:
1- استان اردبیل با امتیاز 17/17
2- باشگاه کمال تبریز با امتیاز 69/16
3- استان همدان با امتیاز 09/16

بخش چهار نفره ترکیبی:
1- استان سمنان با امتیاز 63/16
2- استان اردبیل با امتیاز 41/16
3- باشگاه کمال تبریز با امتیاز 15

کد مطلب 997160

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