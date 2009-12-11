مقابله با جنگ نرم با افزایش بصیرت و آگاهی در جامعه امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مقابله با جنگ نرم دشمن را یادآور شد و افزود: همه باید با افزایش بصیرت و آگاهی مصادیق جنگ نرم دشمن در جامعه را شناسایی و با گسترش آن مقابله کنند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در عزاداریها تاکید کرد و اظهار داشت: مهمترین هدف عزاداریهای ماه محرم و صفر، حفظ و احیای فلسفه عاشورا و تحقق آرمانهای امام حسین (ع) است.

اشکوری با بیان اینکه ریشه و اساس انقلاب اسلامی برگرفته از ماه محرم و قیام عاشورای حسینی است، ادامه داد: با تبیین و بررسی دقیق ابعاد ماه محرم و نهضت حسینی می‌ توان عامل بقا و ادامه حیات طیبه انقلاب را تضمین کرد.

وی با اعلام اینکه هیئتهای مذهبی و عزاداران ماه محرم نباید به ظاهر عزاداری و مراسمهای آن اکتفا کنند بلکه باید همت و هدف اصلی آنها توجه و درک ارزشهای قیام امام حسین (ع) و یارانش باشد، افزود: باید تلاش کنیم منکرات در جامعه کاهش و مردم به سوی معروف هدایت شوند.

خطیب جمعه رشت در ادامه بر ضرورت ترویج فرهنگ صحیح عاشورا تاکید کرد و بیان داشت: نباید اجازه‌ داد پایگاه متعالی اخلاقی و اعتقادی دین مورد هجوم قرار گیرد زیرا در حال حاضر حرکتهای خزنده و ناملموس موجب بروز آسیبهای فرهنگی در جامعه شده است.

وی گفت: ظلم به فرهنگ دینی، ظلم به آرمانهای بزرگ انسانهای وارسته و ائمه اطهار (ع) است و باید به عزاداری صحیح و جلوگیری از انحراف آن توجه شود.

اشکوری یادآور شد: دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش هستند که به انقلاب اسلامی که مجری احیای معروف به تاسی از امام حسین(ع) است ضربه وارد کنند.

در ادامه مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه، مردم رشت برای حمایت ازبیانات اخیر مقام معظم رهبری راهپیمایی کردند.