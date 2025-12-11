استانها فارس ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸ دریافت تصاویر امین فائضی طراوت باران پاییزی در حرم شاهچراغ(ع) بارش باران رحمت الهی طراوتی دل انگیز به صحن حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بخشید. برچسبها بارش باران باران شاهچراغ (ع) شاهچراغ؛ سومین حرم اهل بیت عکس استانها مطالب مرتبط اولین باران پاییزی در شیراز دیدار رئیس فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی با تولیت حرم شاهچراغ(ع) شیراز آماده عزاداری سهروزه برای سالگرد شهادت حضرت شاهچراغ(ع) بارش برف در سپیدان و اقلید؛ بارندگی گسترده در ۱۲ شهرستان فارس باران رحمت الهی صحن حرم شاهچراغ(ع) را در آغوش گرفت بارش باران در کهمره سرخی شیراز صدور هشدار نارنجی هواشناسی در فارس؛ بارش باران شدت میگیرد بارش باران در تخت جمشید بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان بارش باران آخر هفته مهمان فارسیها میشود نورآباد ممسنی رکورددار بارش باران در فارس هشدار زرد هواشناسی؛ باران جنوب فارس را فرا میگیرد بارش تگرگ به مزارع کاهو و ذرت در روستاهای کازرون خسارت زد فارس از نیمه آذرماه بارانی خواهد شد راهداری فارس در آمادهباش کامل قرار دارد هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس؛ بارش شدید باران و سیلابهای احتمالی اسدی: شهرداری شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی در آمادهباش کامل است
