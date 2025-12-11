۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸

امین فائضی

طراوت باران پاییزی در حرم شاهچراغ(ع)

بارش باران رحمت الهی طراوتی دل انگیز به صحن حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بخشید.

