به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار نارنجی برای این استان از شدت بارش باران در بخش‌های گسترده ای از فارس از عصر پنجشنبه ۲۰ آذرماه لغایت شنبه ۲۲ آذرماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: رگبار باران، بارش برف در مناطق سردسیر، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در مناطق نیمه شمالی و مناطق مرکزی و نیمه جنوبی فارس از مخاطرات این رخداد طبیعی خواهد بود.

همچنین برابر اعلام اداره کل هواشناسی فارس شهر نورآباد با ۱۴ میلی متر باران و شهر اردکان با ۹.۳ میلی متر طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش را از سامانه بارشی دریافت کرده اند.