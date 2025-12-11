بارش برف در سپیدان و اقلید؛ بارندگی گسترده در ۱۲ شهرستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ آذر، گفت: بر اساس دادههای سامانههای هوشمند جادهای و گزارشهای نیروهای راهداری، بارش برف در محورهای سپیدان-یاسوج، سپیدان-اقلید و سده - یاسوج در جریان است.
وی افزود: طبق آخرین مشاهدات، بارش باران نیز در محورهای منتهی به شهرستانهای کازرون، کوهچنار، نورآباد، رستم، سپیدان، اقلید، صفاشهر، پاسارگاد، خرامه، کوار، فیروزآباد و فراشبند گزارش شده و نیروهای راهداری در راهدارخانههای استان در آمادگی کامل برای خدمترسانی قرار دارند.
بنایی همچنین از مهگرفتگی در محور جدید کازرون و مسیر امامزاده اسماعیل (ع) خبر داد و خاطرنشان کرد: سایر محورهای استان نیز در وضعیت تمامابری همراه با وزش باد قرار دارند.
رئیس مرکز مدیریت راههای فارس با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، از هماستانیها خواست پیش از آغاز سفرهای برونشهری با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند. وی افزود: شهروندان میتوانند انتقادات، پیشنهادها، درخواستها و سایر موضوعات مرتبط با وضعیت راهها را با کارشناسان این مرکز در میان بگذارند.
نظر شما